በጌዴኦ ዞን ህገ ወጥ የነዳጅ ማደያዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው

ዲላ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) በጌዴኦ ዞን ህገ ወጥ የነዳጅ ንግድ በሚያካሄዱ ማደያዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ገለጸ።
የመምሪያው ኃላፊ አቶ ወርቅነሽ ጋሹ ለኢዜአ እንደገለጹት በቅርቡ በዲላ ከተማ ቤንዚልን ወደ ናፍጣ ዲፖ በመገልበጥ በደብቅ ሲሸጥ የተገኘና 50 ሺህ ሊትር ቤንዚን በስውር ወደ ሌላ አካባቢ ያስተላለፉ ሁለት ማደያዎች ላይ ክስ በመመስረት በህግ እንዲጠየቁ እየተደረገ ነው።
ከመደበኛው ታሪፍ ዋጋ በላይ ጨምረው ቤንዚን ሲሸጡ የተገኙ ሌሎች ሁለት ማደያዎች መታሸጋቸውንም ጠቁመዋል።
በዞኑ የሚስተዋለውን ህገወጥ የነዳጅ ንግድና ታሪፍ ጭማሪን ተከትሎ የትራንስፖርት ዋጋ በመጨመሩ ህብረተሰቡን ለቅሬታ ዳርጓል ብለዋል።
መምሪያው ህገወጥ የነዳጅ ውጤቶችን ሽያጭ ለመቆጣጠር ግብረ ሃይል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው በህገ ወጦች ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የታክሲ አሽከርካሪ ወጣት እያሱ አለማየሁ በሰጠው አስተያየት በማደያዎች የለም የተባለው ነዳጅ በጥቁር ገበያ ከታሪፉ በላይ ዋጋ ለመግዛት ተገደናል ብሏል።
ይህም በስራው ላይ ጫና ከመፍጠሩም ባለፈ ከህብረተሰቡ ጋር በታሪፍ አለመግባባት መቸገሩን ተናግሯል።
የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በማደያዎች ላይ የቅርብ ቁጥጥር አለማድረግና በጥቅም መተሳሰር ለችግሩ መባባስ ተጠቃሽ ምክንያት መሆኑን አስረድቷል።
በዲላ ከተማ የኦይል ሊቢያ ማደያ ባለቤት አቶ አየለ ደጉ በበኩላቸው ቤንዚን ከካንፓኒ ባዘዙት ልክና ጊዜ አለመቅረቡ ለተከሰተው እጥረት ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል።
በዚሁ ከተማ የዋስ ነዳጅ ማድያ ሥራ አስኪያጅ አቶ ተሾመ ደጀኔ ከአራት ወር በፊት ድርጅቱ ቤንዚን እንዲመጣለት ቢያዝም ምንም ዓይነት ነዳጅ ወደ ማደያቸው እንዳልገባ ተናግረዋል።
የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ወርቅነሽ ጋሹ በበኩላቸው የሚመጣውን ነዳጅ በተገቢው ለተጠቃሚው ሳይደርስ በህገ ወጦች እየተያዘ ያጋጠመውን እጥረት ለማቃለል ሥርዓት የማሲያዝ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።