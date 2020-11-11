በጁንታው ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ የተለያዩ ሃሰተኛ መረጃዎች እየተሰራጩ መሆኑን የአገር መከላከያ ሚኒስትሩ ገለጹ

አዲስ አበባ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) በጽንፈኛው የህወሃት ቡድን ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ የተለያዩ ሃሰተኛ መረጃዎች እየተሰራጩ መሆኑን የአገር መከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነዓ ያደታ ገለጹ።
ሚኒስትሩ የአገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል በፅንፈኛው የህወሃት ጁንታ ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ በማስመልከት መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በጽንፈኛው የህወሃት ቡድን ላይ እየተወሰደ ባለው የተጠናከረ እርምጃ የተለያዩ ሃሰተኛ መረጃዎች እየተሰራጩ መሆኑን ተናግረዋል።
ከሚናፈሱት ወሬዎች መካከል ጦርነቱን የእርስ በርስ ማስመሰል፣ የአጎራባች ክልሎች ግዛት ማስፋፋት ማስመሰል፣ ፅንፈኛው ሃይል የፈፀመውን ክህደት ተራ ወንጀል አስመስሎ ማቅረብ፣ ሰራዊቱ በንጹሃን ዜጎችና በመሰረተ ልማት ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነው በሚል የሚያሰራጩ እንዳሉ ጠቅሰዋል።
የኢፌዴሪ መከላከያ ሃይል ከውጭ ሃይል ጋር ሆኖ ትግራይን እየወጋ ነው በሚል በጽንፈኛው ቡድን የተሳሳተ መረጃ እያተሰራጨ ስለመሆኑም ሚኒስትሩ አብራርተዋል።
እነዚህ ሁሉ የሚናፈሱ ወሬዎች ግን ተራ አሉባልታና ምንም አይነት አውነታ የሌላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
የሰራዊቱ ተልዕኮም በትግራይ ክልል የሚገኘውን ጁንታ በቁጥጥር ስር በማዋል ለህግ ማቅረብ ነው ብለዋል።
የፅንፈኛው ቡድን ዋነኛ አላማም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማፍረስ፣ አገርን ለውጭ ጠላት አጋልጦ ሉአላዊነቷን ማስደፈርና ኢትዮጵያን መበታተን ስለመሆኑ አስረድተዋል።
የመከላከያ ሃይሉ እርምጃ በአጎራባች አካባቢዎች በነበሩ የግዛት ጥያቄዎችን የማስመለስ ተልዕኮ እንደሆነ የሚያናፍሱ አካላትም የመከላከያ ሰራዊቱ ተልዕኮ አካል እንዳልሆነ ገልጸዋል።
ሰራዊቱ ለምን እንደሰለጠና ለማን አንደሚዋጋ ሙያውንም በሚገባ የሚያውቅ በመሆኑ እንደ ወንጀለኛ ቡድኑ ንፁሃንን የሚገድልና በመሰረተ ልማት ላይ ጥቃት የሚፈጽም እንዳልሆነ ሚኒስተሩ ገልጸዋል።
ሰራዊቱ ከውጭ ሃይሎች ጋር ተባብሮ ትግራይን እየወጋ እንደሆነ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳም ከዕውነት የራቀ መሆኑን ተናግረዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊቱ የማንንም የውጭ ሃይል እርዳታ ሳይፈልግ የአገሩን ህግ የማስከበር ተልእኮ የመወጣት ብቃት አለው ሲሉም ገልጸዋል።
ጽንፈኛው ቡድን ሃሰተኛ መረጃ በመፍጠር ወደማወናበድ መግባቱ የማሴርና የማደናገር ተፈጥሯዊ ባህሪው መሆኑን ጠቅሰዋል።
በሰሜን አዝ ላይ የፈጸውም ኢ-ሰብዓዊ ድርጊትም የህውሃት ፅንፈኛ ቡድን የጥላቻና የጥፋት ጥግ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም መከላከያ ሰራዊቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወንጀለኛ ቡድኑን በቁጥጥር ስር አውሎ ለሕግ እንደሚያቅርብ አረጋግጠው ተልዕኮውን በብቃት እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል።
ቡድኑ ያሰማራቸው የትግራይ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላትም የጥፋተኛ ቡድኑ መጠቀሚያ እንዳይሆኑና አላስፈላጊ መስዋትነት እንዳይከፍሉ አሳስበዋል።
የትግራይ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላት የጥፋት ቡድኑን ለሕግ ለማቅረብ በአገር መከላከያ ሰራዊት እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በመደገፍ ህዝቡን ነፃ ለማውጣት እንዲያግዙ ጠይቀዋል።