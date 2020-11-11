የእስራኤል መንግስት የበረሃ አንበጣ ለመከላከል የሚውሉ 27 ሰው አልባ በራሪ ቁሶችን (ድሮን)ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ ህዳር 2/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ ለመከላከል የእስራኤል መንግስት 27 ሰው አልባ በራሪ ቁሶችን(ድሮር) እና ሁለት ጀነሬተሮችን በድጋፍ አበርክቷል፡፡
በድጋፍ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የግብርና ሚንስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን እንደገለጹት የበረሃ አንበጣውን ለመከላከል የተለያዩ ድጋፎች እየተገኙ መሆኑን ጠቅሰው የእስራኤል መንግስትም አበርክቶም የመከላከል ጥረቱን በእጅጉ እንደሚያግዝ ተናግረዋል ፡፡
ሰው አልባ በራሪ ቁሶቹ በሌሊት ርጭት በማድረግ የአንበጣ መከላከል ስራውን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ቴክኖሎጂ መሆናቸውንም ገልጸዋል፡፡
በድሮኖቹ በመታገዝም የዳሰሳ ጥናት በማድረግ መረጃዎችን በመሰብሰብ ውጤታማ የመከላከል ስራ ለመስራት የሚያስችሉ ናቸው፡፡
በኢትዩጵያ የእስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራፍ እንደገለጹት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ ለመከላከል ከድጋፉ ባሻገር እስራኤላዊያን ባለሙያዎች የቴክኖሎጂዎቹን አጠቃቀም በተግባር ጭምር እንደሚያሰለጥኑ ገልጸዋል፡፡
የእስራኤል ልኡካን ቡድንም በሱማሌ ክልል በመገኘት ስልጠናውን ተግባር ተኮር በሆነ መልኩ መስጠት እንደሚጀምሩ በስነ ስርዓቱ ላይ መገለጹን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል፡፡
(ግብርና ሚኒስቴር)