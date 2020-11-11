በህወሓት የጥፋት ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደግፋለን… የአዲስ አበባ ወጣቶች

አዲስ አበባ፤ ህዳር 2/2013(ኢዜአ) አገርን ለማዳንና ህግን ለማስከበር በጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ላይ በመንግስት እየተወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ የአዲስ አበባ ወጣቶች ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አገራዊና ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተወጣጡ ወጣቶች ጋር መክሯል።
በምክክር መድረኩ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች በሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ህገ ወጡ የህወሓት ቡድን የፈጸመውን ጥቃት አውግዘዋል።
ይህን ህገ-ወጥ ቡድን በመመከት የአገርን ሰላምና ሉዓላዊነት ለማስከበር እየተደረገ ባለው ጥራት ከመከላከያ ሠራዊት ጎን እንደሚሰለፉም ተናግረዋል።
ከተሳታፊዎች መካከል ወጣት ደሳለኝ ታየው እንዳለው በሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት የህገ-ወጡ ቡድን ጽንፈኝነት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ የሚያመላክት ነው።
ወጣቱ ህገ-ወጡን ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማስወገድ የአገርን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን እንደሚቆም ተናግሯል።
የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅም ከጸጥታ መዋቅር ጋር በትብብር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግሯል።
“የአገር አለኝታ በሆነው መከላከያ ሠራዊት ላይ የህወሓት የጥፋት ቡድን የፈጸመው ጥቃት እጅግ አሳፋሪ ነው” ያለው ደግሞ ወጣት ታሪኩ ገብረመስቀል ነው።
“የህወሓት ጁንታ ቡድን ያሰማራቸው ተላላኪዎች በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ወጣቶች በየትኛውም እንቅስቃሴ የአካባቢያችንና የጎረቤቶቻችንን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን” ብሏል።
ወጣት ሳምሶን ገላው በበኩሉ “ህገወጥ ቡድኑ የትግራይን ህዝብ ለራሱ ሰብአዊ ጋሻ አድርጎ ከመጠቀም ውጭ ምንም ጠብ ያደረገለት ነገር የለም” በማለት፤
ደም ከመለገስ ጀምሮ በየትኛውም ተልዕኮ ከመንግስትና ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመቆም ኃላፊነቱን ለመወጣት ዝግጁ ነው ብሏል።
በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ወጣቶች መንግስት ህግን ለማስከበር የሚወስደውን እርምጃ ለመደገፍ ያሳዩትን ተነሳሽነት አድንቀዋል።
በአሁኑ ወቅት አገሪቱ የገጠማትን ቀውስ ለመመከትና ሰላምን ለማረጋገጥ የወጣቶች ተሳትፎ በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው፤”ብሔራዊ ጥቅማችንና አገራዊ ክብራችንን የሚያዋርድ ምንም አይነት ተግባር ልንታገስ አይገባም” ብለዋል።
ባለፉት ሃያ ዓመታት ለህዝብና ለአገር
መስዋዕትነት ሲከፍል በቆየው የሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈጸመውን ጥቃትንም አውግዘው፤ “ይህን
እኩይ ተግባር ለመመከት ሁላችንም ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን ልንሰለፍ ይገባል” ነው ያሉት።
ይህን ቡድን በዘላቂነት አስወግዶ ወደ ልማት ለመመለስ ወጣቶች በተለያዩ መንገዶች የጀመሩትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩና ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የአካባቢያቸውን ሰላም ማስጠበቅ እንዳለባቸው አቶ አብርሀም መልዕክት አስተላልፈዋል።