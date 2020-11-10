መንግስት በጽንፈኛው ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ የአሶሳ ነዋሪዎች ገለጹ

አሶሳ፤ ሕዳር 01/2013( ኢዜአ)መንግስት ጽነፈኛውን የህወሓት ቡድን አደብ ለማስገዛት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
ነዋሪዎቹ በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ ተወያይተዋል፡፡
በውይይቱ ከተሳተፉት መካከል አቶ አቶም ሙስጣፋ እንደተናገሩት ህወሓት በትግራይ ክልል ያካሄደው ምርጫ ህገ-መንግስቱን በግልጽ የጣሰ ነው፡፡
ሃገር ሲዘርፍ እና ሲያተራምስ የኖረው ይኸው ቡድን በመከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት በምንም መልኩ ተቀባይነት የሌለው እንደሆነም ገልጸዋል፡፡
ሠራዊቱ ከሁሉም ብሔረሰቦች የተውጣጣ ሃገር ጠባቂ እንደሆነ የተናገሩት አቶ አቶም በትግራይ የሚገኝ የመከላከያ ሠራዊት የተፈጸመበት ጥቃት በኢትዮጵያ ላይ እንደተፈጸመ ይቆጠራ ብለዋል፡፡
አቶ ብሩ ደሲስ የተባሉ የውይይቱ ተሳታፊ በበኩላቸው ህወሓት የሚከተለው ኢትዮጵያን የሚገነጣጥል አስተሳሰብ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ቦታ እንደማይኖረው ተናግረዋል፡፡
ሃገር ከመጠበቅ ባሻገር አንበጣ በመከላከል፣ ሰብል በመሰብሰብ እና ሌሎችንም ህዝባዊ መስዋዕትነቶች በሚከፍለው ሠራዊት ላይ ግፍ መፈጸም ውርደት ነውም ብለዋል፡፡
የትግራይ ህዝብ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር አንድ ነው ያሉት አቶ ብሩ፤ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ግን “መሰሪ” እንደሆኑ ድርጊታቸው እንዳሳየ ተናግረዋል፡፡
እነዚህ ጥቂት የቡድን አባላት በአስቸኳይ ለፍርድ መቅረብ እንዳለባቸውም ተናግረዋል፡፡
ከለውጡ በፊት የክልሉ ህዝብ ራሱን በራሱ አልመራም ያሉት ደግሞ ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ኢብራሂም ሲራጅ፤ይልቁንም የህወሓት ካድሬዎች የጥቂት የድርጅቱን ቡድን ፍላጎት ለማስፈጸም በክልሉ ያሻቸውን ሲፈጽሙ እንደነበር ተናግረዋል፡፡
የህወሓት ቡድን በክልሉ በኢንቨስትመንት ስም በገጠር እና ከተማ መሬት በመውረር እና ከባንክ ከፍተኛ ብርድ በመውሰድ ህብት ከአካባቢው ማሸሻቸውን አቶ ኢብራሂም ጠቅሰዋል፡፡
በክልሉ ባለፉት ረጅም ዓመታት የተካሄዱ ኢንቨስትመንቶች ውጤታማ እንዳልነበሩ የገለጹት አቶ ኢብራሂም በክልሉ ኢንቨስትመንት ጽሕፈት ቤት ያለውን ማስረጃ መመልከት እንደሚቻል ጠቁመዋል፡፡
ክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በተቋቋመበት ወቅት ርዕሰ መስተዳድሮች በየወሩ ይቀያየሩ እንደነበር ያስታወሱት አቶ አቶም፤ አመራሮች የሚሰጡትን ውሳኔ ህወሓት ያፈርስ ነበር ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን በክልሉ እየገነቡ የሚገኘው የህዳሴው ግድብ ያለልዩነት በጋራ እየጠበቅን ነው ሲሉም ገልጸዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን ግድቡ ከፍጻሜ እንዲደርስ ከምንም ጊዜ በላይ አንድታቸውን ማጠናከር እንዳለባቸውም አመልክተዋል፡፡
አቶ ወርቅነህ ዳምጠው በበኩላቸው የጥፋት ሃይሉን ስርዓት ለማስያዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ትዕዛዝ እና እየተወሰደ የሚገኘው እርምጃ ተገቢ እንደሆነም ገልጸዋል።
የሃገር መከላከያ ሠራዊት ለመደገፍ አስፈላጊ ከሆነ ወደ ስፍራው ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን አሰታውቀዋል፡፡
የጽንፈኛውን ቡድን ተልዕኮ አስፈጻሚዎች ከዚህ ቀደም በአሶሳ ከተማ የፈጸሙትን ጥቃት ያስታወሱት ሌላ አስተያት ሰጪ ወይዘሮ ሃሊማ መንሱር እንዳሉት ከመቼውም ጊዜ በላይ ከተማችንን ብሎም ሃገራችንን ተደራጅተን መጠበቅ አለብን ብለዋል፡፡
የውይይት መድረኩን የመሩት የአሶሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ኡመር መሃመድ በህዝብ መስዋዕትነት የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ የሚጥረው የህወሓት የጥፋት እቅድ ለማስፈጸም ወደ ከተማው የገቡ የኦነግ ሸኔ አባላት እና ሌሎችም በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ እና አገር ለማፍረስ የሚሯሯጡትን አይታገስም ብለዋል፡፡