የህግ የበላይነትን ለማስከበር መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ፍትሃዊ መሆኑን መምህራን ገለጹ

ነገሌ፣ ህዳር 1/2013 (ኢዜአ) የህግ የበላይነትን ለማስከበር መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ፍትሀዊ በመሆኑ እንደሚደግፉት በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ መምህራን ገለጹ፡፡
መምህራኑ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የባከነውን ትምህርት ለማካካስ የአራት ቀን የአቅም ግንባታ ስልጠና ባጠናቀቁበት ወቅት በሰጡት አስተያየት ህዝብና ሀገር በሚጠብቅ መከላከያ ሠራዊት ላይ ሳይታሰብ በህወሓት የጥፋት ቡድን በደረሰበት ጥቃት ማዘናቸውን ተናግረዋል፡፡
መምህር ግርማ ታደለ እንዳሉት የፌደራሉ መንግስት የፖለቲካ ምህዳር አሰፋለሁ በሚል ያሳየው ከልክ ያለፈ ትእግስት ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ዋጋ እያስከፈለ ነው፡፡
ችግር ካለም በውይይት መፍታት የሚቻልን ጉዳይ ወደ ጎን በመተው የጥፋት ቡድኑ በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ልብ የሚነካና አሳፋሪ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
መንግስት በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን ለማስከበር በጥፋት ቡድኑ ላይ የሚወስደውን እርምጃ ሁሉ በመደገፍ እንደሚተባበሩም አመልክተዋል፡፡
መምህርት ዳዎ በሪሶ በበኩላቸው “መንግስት በጥፋት ኃይሎች ላይ ቀድሞ እርምጃ አለመውሰዱ አቅም እንደሌለውና እንደፈራ ተደርጎ መታሰቡ ስህተት ነበር” ብለዋል፡፡
ከብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተውጣጣው የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰው ጥቃት ሁሉን የሚመለከትና ሀገር የሚያፈርስ የክህደት ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
የህግ የበላይነትን በማስከበር ህዝብና ሀገርን ከጥፋት ቡድኑ ለመታደግ አሁን እየተወሰደ ያለውን ህጋዊ እርምጃ ፍትሃዊ በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጠል የሚደግፉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
የመከላከያ ሠራዊቱ ከህዝብ የወጣ ለሀገርና ለህዝብ የሚሰራ መሆኑ እየታወቀ እንዲህ አይነት ጥቃት መፈጸሙ ያሳዝናል ያሉት ደግሞ ሌላው መምህር ሂኮ ሀሰን ናቸው።
ሠራዊቱ የአንበጣ መንጋ ሲከላከል፣ ሰብል ሲሰበስብና የትግራይ ህዝብ ሲቸገር የሚቸገር፣ ሲደሰትም የሚደሰት እንደነበር የማይረሳ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ሲሉም ጠቅሰዋል፡፡
የገላና ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ኢዮብ ዘሪሁን በሰሜን እዝ መከላከያ ሠራዊት ላይ በራሱ ወገን የተፈጸመበት ጥቃት የማይታመንና የሚያዝን ነው ብለዋል፡፡
ምክትል አስተዳደሪው መንግስት የጥፋት ቡድኑን በማስታገስ የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየወሰደ ያለው እርምጃ ፍትሃዊና ተቀባይነት ያለው መሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው እንደሚገባ መናገራቸውን የወረዳው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ለኢዜአ ጨምሮ ገልጿል፡፡