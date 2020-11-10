በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ህገ-ወጥ አሠራሮችን ለማስቀረት እየሰራ መሆኑን ኤጀንሲው አስታወቀ

አዲስ አበባ ፣ ህዳር 1/2013 (ኢዜአ) የአገልግሎት አሰጣጡን በማዘመን እንቅፋት የሚፈጥሩ ህገ-ወጥ አሠራሮችን ለማስቀረት እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ አስታወቀ፡፡
ኤጀንሲው አሰራሩን እንደሚያዘምን ያስታወቀው የመጀመሪያ የወሳኝ ኩነት ምክር ቤት ምስረታ ጉባኤውን ዛሬ ባካሄደበት ወቅት ነው፡፡
በጉባኤው የኤጀንሲው ዳይሬክተር ዶክተር ታከለ መጫ እንደገለጹት፣ ከወሳኝ ኩነት ሥራ ጋር በተያያዘ የቀበሌ መታወቂያ ህገ-ወጥ በሆነ መንገድ በገንዘብ ይሸጣል።
ለእዚህም የመታወቂያ ሽያጩ መረጃውን አሳስተው የሚያቀርቡ አካላት እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች ከ50 እስከ 60 ሰዎችን ገንዘብ በመቀበል በቤት ቁጥራቸው ያለአግባብ መታወቂያ የሚያሰጡበት ሁኔታ መኖሩን በማሳያነት ገልጸዋል።
ህገ-ወጦቹ መታወቂያ ለማግኘት በክፍለ ከተማው መኖሪያ ቤት የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ከሁለት እስከ ሦስት ሺህ ብር በመክፈል በህገ-ወጥ መንገድ መታወቂያ እንዲያገኙ ሲደረግ መቆየቱን ዳይሬክተሩ ገልፀዋል፡፡
ይህን ችግር ለመቅረፍም በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከ20 በላይ ሰዎች መታወቂያ ለማግኘት መመዝገብ የማይፈቀድበት አሠራር በመዘርጋቱ መሻሻሎች መስተዋላቸውን ጠቅሰዋል፡፡
“ህገወጥ ማህተም፣ ቲተርና ፊርማ በመቅረጽ የከተማዋ ነዋሪ ላልሆኑ አካላት መታወቂያ በማዘጋጀት እንዲሰጣቸው ማድረግ ሌላኛው በአሠራር ላይ ያጋጠመ ችግር ነው” ብለዋል፡፡
ከተቋም እውቅና ውጪ አገልግሎቱን ሲሰጡ በፀጥታ አካላት እጅ ከፍንጅ ተይዘው በህግ አግባብ የተያዙ ጉዳዮች እንዳሉም ዳይሬክተሩ አንስተዋል፡፡
አንዳንድ የተቋሙ ባለሙያዎች ጭምር ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ጥቅማጥቅም የመፈለግ አዝማሚያዎች ማሳየታቸው ለአሠራሩ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱንም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል።
አገልግሎቱ እየሰፋና የተገልጋይ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ የተቋሙን ሠራተኞች ጫና ለመቀነስ አሰራሩን ዘመናዊ የማድረግና የሰው ኃይሉን የማጠናከር ሥራ እየተሰራ መሆኑንም ነው ዳይሬክተሩ ያስታወቁት።
አገልግሎቱን ከማዘመን አንጻር በመዲናዋ የዲጂታል መታወቂያ አሠራር ተግባራዊ መደረጉንም ተናግረዋል።
የኔት ወርክና የኤሌክትሪክ መቆራረጥ አገልግሎቱን በማዘመን ሂደት ትልቅ ማነቆ መሆናቸውን አስታውሰው፤ የኔትወርክ ችግሩን ለማስቀረት የኦፍላየን ምዝገባ ሶፍትዌር በማበልፀግ በ94 ወረዳዎች ላይ እንዲጫን መደረጉንና በእዚህም ችግሩን ለማቃለል መቻሉን ገልጸዋል።
ኦፍላየን የምዝገባ ሂደት የኔት ወርክ መቆራረጥ ሲያጋጥም ተገልጋይ በመጣበት ሰዓት ተመዝግቦ ኔትወርክ ሲመጣ መረጃው ወደ ዳታ ሴንተር እንዲገባ ማድረግ የሚያስችል መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ አስረድተዋል፡፡
የምክር ቤቱ መመስረት ዋና ዓላማም በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ላይ የምክር ቤቱ አባላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን ከመስራት አንፃር ትልቅ ሚና እንደሚኖራቸው ተገልጿል፡፡
የምክር ቤቱ የመጀመሪያ የምሥረታ ጉባኤ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት እንደሚካሄድ ታውቋል።
በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ የነዋሪዎች የመታወቂያ ምዝገባና አሰጣጥ እንዲሁም የመሸኛ አገልግሎት በቅርቡ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ምክንያት እንዲቋረጥ መደረጉ ይታወሳል።