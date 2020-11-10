የህወሃት ቡድን በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት በመፈጸም ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመር ጥሷል- አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን

አዲስ አበባ፣ ህዳር 1/2013(ኢዜአ) “የጽንፈኛው ህወሃት ቡድን በአገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመር ጥሷል” ሲሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ።
የአገር ሉዓላዊ መገለጫ በሆነው የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም ቀይ መስመር በጣሰው የህወሃት ቡድን ላይ የሚወሰደው ህግን የማስከበር ርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
ቃል አቀባዩ በትግራይ ክልል በህወሃት ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር ርምጃ አስመልክቶ ዛሬ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ገለጻ አድርገዋል።
በገለጻቸውም ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን ባለፉት ሁለት አመታት ህገ-መንግስቱን የሚጻረሩ በርካታ ህገ-ወጥ ድርጊቶች ሲፈጽም መቆየቱን አስታውሰዋል።
በቅርቡም በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመርን መጣሱን ገልጸዋል።
“በመሆኑም ቡድኑን ለህግ ለማቅረብ የሚወሰደው ርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።