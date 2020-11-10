የትግራይና የአማራ ህዝብ መቼም የማይለያይና አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው -የዳንሻ ከተማ ነዋሪዎች

አዲስ አበባ፤ ህዳር 1/2013(ኢዜአ) የትግራይና የአማራ ህዝብ መቼም የማይለያይና አብሮ የሚኖር ህዝብ መሆኑንና የጋራ ጠላታቸው ጽንፈኛው ህወሃት እንደሆነ የዳንሻ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሃይል ላይ ፅንፈኛው የህወሃት ቡድን ያደረሰው ጥቃትም ኢትዮጵያን መድፈርና ለማፍረስ መሞከር መሆኑን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።
“ጽንፈኛው የህወሃት ጁንታ” ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት በትግራይ ክልል በሚገኘው የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈፀሙ ይታወቃል።
ጁንታው ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ ለአገር መከላከያ ሰራዊት አገር የማዳን ተልዕኮ መስጠታቸውም የሚታወስ ነው።
የአገር መከላከያ ሰራዊት በተሰጠው ተልዕኮ መሰረት በምድና በአየር የኦፕሬሽን ስራውን እያከናወነ ሲሆን የተለያዩ ቦታዎችን እየተቆጣጠረም ይገኛል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ክልል ልዩ ሃይል ጋር በመሆን ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች መካከልም ዳንሻ ከተማ አንዷ ስትሆን፤ ከተማዋ ከፅንፈኛው የህወሃት ታጣቂ ሃይል ነፃ ከወጣች በኋላ የአካባቢው ነዋሪዎች ደስታቸውን ገልጸዋል።
በአስተያየታቸውም “የትግራይና የአማራ ህዝብ መቼም የማይለያይና አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው፤ የጋራ ጠላታችን ህወሃት ነው” ብለዋል።
የአማራና የትግራይ ክልል ህዝብ ተጋብቶ፣ ተዋልዶ፣ ተዛምዶ የሚኖር አንድ ህዝብ እንዲሁም በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ህዝብ መሆኑን ገልጸዋል።
በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሃይል ላይ ፅንፈኛው የህወሃት ቡድን ያደረሰው ጥቃትም ኢትዮጵያን መድፈርና ለማፍረስ መሞከር መሆኑን ነው የገለጹት።
በየትኛውም የውጭ ጠላት ተደፍሮ በማያውቀው የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰው ጥቃት “አባትን በተኛበት መግደል የእናትን ጡት መንከስ” መሆኑንም ተናግረዋል።
የዳንሻ ከተማ ነዋሪዎች በህወሃት አገዛዝ በጭቆና እና በሰቆቃ ውስጥ ይኖሩ እንደነበርም ተናግረዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች መንግስት በፅንፈኛው የህወሃት ቡድን ላይ የጀመረውን ሕግ የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ያደረሰን መረጃ ያመለክታል።
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