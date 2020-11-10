የመንግስት ሰራተኞቹ ለመከላከያ ሰራዊት ከወር ደመወዛቸው ግማሹን ድጋፍ ለማድረግ ወሰኑ

ነገሌ፣ ህዳር 1/13 (ኢዜአ)— የነገሌ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች የህግ ለበላይነትን ለማስከበር ግዳጁን እየተወጣ ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከወር ደሞዛቸው ግማሹን ለመለገስ ወሰኑ፡፡
በከተማ አስተዳደሩ ከ24 ሴክተር መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ 524 የመንግስት ሰራተኞች ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ባካሄዱት የውይይት መድረክ ውሳኔውን አሳልፈዋል ።
ሰራተኞቹ በውይይቱ ወቅት የህወሀት የጥፋት ቡድን በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ጥቃት አሳፋሪ በማለት አውግዘዋል።
ከሰራተኞቹ መካካከል አቶ በሪሶ ሳፋዬ እንደገለጹት ህወሀት ብሄር ብሄረሰቦችን በዘር በመከፋፈል እርስ በርስ ለማፋጀት ባለፉት 27 አመታት የቀበረው ፈንጂ እየፈነዳ ነው።
የጥፋት ቡድኑ በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ታሪክ ይቅር የማይለው የባንዳ ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ በመደገፍ ከወር ደመወዛቸው ግማሹን ለመስጠት ቃል መግባታቸውን ተናግረዋል ።
ሌላው የመንግስት ሰራተኛ ወጣት ደስታ ደምሴ በበኩሉ “በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተወሰደው ጥቃት የሁላችን ቁስልና ህመም ነው” ብሏል።
“የጥፋት ቡድኑን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቃ ልንለው ይገባል” ሲል ገልጿል፡፡
ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከደመወዙ ላይ ካደረገው የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ አስፈላጊውን መስዕዋትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል ።
“ህወሀት በምእራብ ጉጂ፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በሱማሌና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የኦሮሞን ወጣት እርስ በእርስ ሲያጫርስ በዝምታና በትእግስት በመታለፉ ለዚህ በቅቷል” ሲል አስተያየቱን ሰጥታል ።
መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር በህወሀት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ የገለፁት ደግሞ ሌላዋ የመንግስት ሰራተኛ ወይዘሮ ፋጤ ዱባ ናቸው።
“ቡድኑ የጥፋት ሴራውን ለማሳካት የሚገለገልባቸው የትግራይና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል መልእክት ሲያስተላልፉ መስማት እንደ ዜጋ ያሳፍራል” ብለዋል፡፡
የጥፋት ቡድኖቹን ስርአት ለማስያዝ ለተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ቃል መግባታቸውን ተናግረዋል፡፡
ውይይቱን የመሩት የነገሌ ከተማ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኅላፊ አቶ ጎዳና ቱሮ “ህወሀት በ27 አመታት የስልጣን ዘመኑ የዘረፈ፣ የገደለና ጥፍር የነቀለ የሽብር ቡድን ነው” ብለዋል፡፡
“እኔ ካልመራሁ ሀገር ይፈርሳል፤ እያለ የሚፎክረው ህወሀት በስልጣን ዘመኑ በሆራ ሀርሰዴ እሬቻ በአል በጉጂና በቦረና ኦሮሞዎች መካከል በቀሰቀሰው ግጭት የጠፋው የሰው ህይወት የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው” ሲሉ አስታውሰዋል፡፡
የህግ የበላይነትን ለማስከበር በመንግስት የተጀመረው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህዝቡ ድጋፍ እንዲያደርግ ኅላፊው ጥሪ አቅርበዋል፡፡