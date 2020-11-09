የተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች በአርቴፊሻል ኢንተሊጀንስ ከኢትዮጵያ ጋር የመስራት ፍላጎት እንዳላት ተጠቆመ

አዲስ አበባ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) የተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች በአርቴፊሻል ኢንተሊጀንስ (ሰው ሠራሽ አስተውሎት) ዘርፍ ከኢትዮጵያ ጋር የመሥራት ፍላጎት እንዳላት በኢትዮጵያ የአገሪቷ ኤምባሲ ገለፀ።
በኢትዮጵያ የተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች ኤምባሲ ለኢዜአ በላከው መግለጫ አገራቱ በዘርፉ መተባበር የሚያስችሏቸው ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን ገልጿል።
በኤምባሲው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የሚዲያ ጉዳዮች ኃላፊ ታላል አል-አዚዚ ኢትዮጵያ የአርቴፊሻል ኢንተሊጀንስ ማዕከል መክፈቷ ጥናትና ምርምር እንዲሁም ልማትን ለማሳለጥ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
የአገሪቷን የግብርና፣ የጤና፣ የፋይናንስና የትራንስፖርት ዘርፎች ለማዘመን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ጠቅሰዋል።
ታላል አል-አዚዚ አገራቸው የአርቴፊሻል ኢንተሊጀንስን በልማት ፖሊሲ ውስጥ ቅድሚያ ሰጥተው ካካተቱ አገሮች መካከል ግንባር ቀደም መሆኗን ጠቁመው፤ በቀጣናው የአርቴፊሻል ኢንተሊጀንስ ዩኒቨርሲቲ የከፈተች ቀዳሚ አገር እንደሆነች ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለአገር ውስጥና ለውጭ አገር ተማሪዎች የሁለተኛና የሦስተኛ ዲግሪ የትምህርት መርሃ- ግብር መክፈቱንም ጠቁመዋል።
“በመሆኑም የተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶችና ኢትዮጵያ በዘርፉ መተባበር የሚያስችሏቸው ምቹ ሁኔታዎች አሏቸው” ብለዋል።
ታላል አል-አዚዚ በጉዳዩ ላይ ከአርቴፊሻል ኢንተሊጀንስ ማዕከል ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ወርቁ ጋቸና ጋር መወያየታቸውንም የኤምባሲው መግለጫ ያመለክታል።
በውይይታቸው በሁለቱ አገሮች መካከል ዘርፈ ብዙ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መኖሩን አንስተዋል።
ኢንጂነር ወርቁ ስለ ማዕከሉ አመሰራረት፣ የሚሠራቸውን ሥራዎችና ግቡን በተመለከተ ለታላል አል-አዚዚ ገለጻ አድርገውላቸዋል።