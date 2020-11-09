በጋሞ ዞን ከ400 በላይ ጎዳና ተዳዳሪ ህፃናትን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቀሉ

አርባ ምንጭ ጥቅማት 30/2013 (ኢዜአ) በጋሞ ዞን ከ400 በላይ ጎዳና ተዳዳሪ ህፃናትን ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ መደረጉን የዞኑ ሴቶች ፣ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ገለጸ።
በመምሪያው የሴቶች ህፃናት መብት ደህንነት ማስጠበቅ ቡድን መሪ ወይዘሮ ጥጋቧ ሱልጣን ለኢዜአ እንዳሉት ህፃናቱን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማቀላቀል የተቻለው ባለፉት ስደስት ወራት ከፀጥታ አካላት፣ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ተቋማት ጋር በተደረገ ቅንጅታዊ ስራ ነው።
ልጆቹ ቀደም ሲል ከጋሞ ዞን ደጋማ አካባቢዎች ፈልሰው በተለያዩ የሃገሪቱ ከተሞች ህይወታቸውን በጎዳና ላይ ሲመሩ እንደነበር አውስተዋል።
በአቻ ግፊት፣ በቤተሰብ መፍረስ እና በድህነት ምክንያት የፈለሱት ልጆች ለጎዳና ህይወትና ጥቃት ተጋልጠው መቆየታቸውን አስረድተዋል።
በጎዳና ሲኖሩ ተገደው የተደፈሩ 22 ልጆች ጉዳይ በህግ እንዲታይ በተደረገው ጥረት ሰባት መዝገቦች ውሳኔ በማግኘት ጥፋተኞች ከአምስት እስከ 20 ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት መቀጣታቸውን ቡድን መሪዋ አመልክተው ቀሪዎችም መዝገቦች በሂደት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ኑሮቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉ ልጆችን ከቤተሰብ ጋር ከመቀላቀሉ በተጓዳኝ ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ እና ለጎዳና ተጋላጭ ለሆኑ 6 ሺህ 829 ሰዎችን በመለየት በማህበረሰቡ ድጋፍና እንክብካቤ እንዲያገኙ መደረጉን አመልክተዋል።
ከተደረገላቸው ደጋፍ ውሰጥ የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ፣ ቀለብና አልባሳትን ጠቅሰዋል።
በዞኑ ሠረተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ደህንነት ልማት ባለሙያው ቶኩማ ዳካ በበኩላቸው ልጆች ወደ ጎዳና ፈልሰው ለአደጋ እንዳይጋለጡ ወላጆችና ማህበረሰቡ ኃላፊነት ሊወስድ እንደሚገባ ተናግረዋል።
በዚህ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ጽህፈት ቤቱ ችግሩ ጎልቶ በሚታይበት በዞኑ ደጋማ አካባቢዎች ለ4 ሺህ 660 የህብረሰብ ክፍሎች ትምህርት መሰጠቱን ጠቁመዋል።
ካለፈው ዓመት ወዲህ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበርና ሀብት በማሰባሰብ ለችግር የተጋለጡ ህጻናትን ለመታደግ እየተሰራ ነው ብለዋል።
ወደ ጎዳና የፈለሱ ልጆችን ከቤተሰብ ጋር ማገናኘት ብቻ ሳይሆን የቅርብ ክትትል እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በዞኑ ፖሊስ መምሪያ የስርዓተ-ጾታና የህፃናት ጉዳይ ኦፊሰር ሳጂን ሁሉባንቺ ታፈሰ ናቸው።
የህፃናትን ፍልሰት ለመከላከል ከቀበሌ ጀምሮ ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ወደጎዳና ወጥተው የተገኙ ልጆች የሚያርፉበት ጊዜያዊ ማቆያ ማዕከል መዘጋጀቱን አስታወቀዋል።
በማዕከሉ ከቤተሰቦቸቸው ጋር ለመገናኘት በመጠባበቅ ላይ ከሚገኙ ልጆች መካከል የ15 ዓመት እድሜያ ያለው ታዳጊ ሉቃስ ዳኜ በሰጠው አስተያየት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ ከተማ ቢሰደድም በአንፃሩ የጠበቀው ረሃብና በሽታ መሆኑን ተናገራል።
ከቤተሰቦቼ ጋር መቀላቀል ናፍቆኛል ያለው ታዳጊው የፀጥታ አካላት ከጎዳና በማንሳት ህክምናና ቀለብ እንዲያገኝ የደገፉት መሆኑን አስረድቷል።
በ2008 ዓ.ም. በአቻ ግፊት ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ስራ በማጣት ለጎዳና ኑሮ መዳረጉን የተናገረው ደግሞ ጩፋ ሚታቸው የተባለ የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ነዋሪ ነው።
የጎዳና ላይ ህይወት ለሱስና ለተለያዩ ችግሮች የሚያጋልጥ በመሆኑ ህፃናት ተታለው ከቤተሰባቸው ባይለዩ እንደሚሻል የራሱን ተሞክሮ በማሳየነት ጠቅሶ አስተያየቱን ሰጥቷል።