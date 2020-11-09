የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ ህዝብ ለሰራዊቱ 750 ሺህ ብር ግምት ያለው ድጋፍ አደረገ

ባህር ዳር ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) ህግ ለማስከበር ለተሰማራው ሠራዊት የሚውል በምዕራብ ጎንደር ዞን የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ ህዝብ 750 ሺህ ብር ግምት ያለው ድጋፍ አደረገ።
የወረዳው ዋና አስተዳደሪ አቶ ሙሉዓለም ታደሰ እንደተናገሩት የወረዳው ህዝብ የትህነግን ጨቋኝ ሃይል ለአንዴ ለመጨረ ጊዜ ለመደምሰስ ባለፉት ሶስት ቀናት ውስጥ በጥሬ ገንዘብ፣ የቁም እንስሳት በመስጠት፣ ቀለብ በመዋጣት ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
ከ50 በላይ የግል ተሽከርካሪላቸው ባለንብረቶች በራሳቸው ወጭ ነዳጅ ሞልተው በየሰዓቱ ስንቅና የሰው ሃይል በማመላለስ ከመንግስት ጎን በመሆን እያገዙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይም ህዝቡ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ በንፁሃን ዜጎች ላይ ግፍና በደል ሲያደርስ የነበረውን ከሀዲ ሃይል ለመደምሰስ በቁርጠኝት እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
የወረዳው ህዝብ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ከካሃዲው ጎን ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩ የትህነግ ቁስለኛ ወገኖችን በመንከባከብና በመደገፍም ሰብዓዊነት የተሞላበት ስራ እየሰሩ መሆኑን አብራርተዋል።
በወረዳው የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ አያና እንደተናገሩት ህዝቡ እስካሁን 375 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብ፣ የነፃ ተሽከርካሪ ድጋፍ፣ ዘጠኝ ሰንጋ፣ 15 ፍየልና በግ፣ ከህብረተሰቡ ተሰብስቧል።
በመንግሥት በኩል እየተወሰደ ያለው እርምጃ ውጤታማ መሆኑም ህዝቡ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲችል የሚያበረታታ ነው ብለዋል።
ህዝቡ ለፀጥታ አካሉ አስፈላጊውን ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር የሚሊሻዎችን አዝመራ ለመሰብሰብ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የአብርሃጅራ ከተማ ነዋሪ ሻምበል ሰርካለም አድማሱ በበኩላቸው የትህነግ ቡድን ከጅምሩ አንስቶ በሴራና በተንኮል የተፀነሰ ሃይል መሆኑን ተናግረዋል።
ከሃዲ ቡድን ለመዋጋት እርሳቸውም መዝመት እንደሚፈልጉ ጠቅሰው፤ የተጀመረው እርምጃ ፍፃሜውን እስከሚያገኝ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
የምድረ ገነት ከተማ ነዋሪ እቶ ክፍሌ ቸኮል በሰጡት አስተያየት መንግስት እየወሰድ ባለው እርምጃ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የትህነግ ነውጠኛ ቡድን አምኖ እጁን እስካልሰጠ ድረስ እርምጃው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።