የሲዳማና ኦሮሚያ ነዋሪዎች ለአካባቢያቸው ሠላም ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀረበ

ሐዋሳ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) በሲዳማና ኦሮሚያ ክልሎች የሚገኙ ነዋሪዎች ለአካባቢያቸው ሰላምና ፀጥታ መከበር ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀረበ።
ጥሪው የቀረበው በሲዳማ ክልል ብላቴ ዙሪያ እና በኦሮሚያ ክልል ሲራሮ ወረዳዎች በህብረተሰቡ መካከል ተፈጥሮ የነበረውን አለመግባባት በእርቀ ሠላም እንዲፈታ ላቅ ያለ አስተዋፅኦ ላደረጉ አካላት እውቅና በተሰጠበት ወቅት ነው።
በሲዳማ ክልል ብላቴ ዙሪያ እና በኦሮሚያ ክልል ሲራሮ ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ህዝባዊ የሠላም ኮንፍረንስ በባሌላ ከተማ በተካሄደበት ወቅትነው።
የሲዳማ ክልል ሠላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ሴረኛው ህወሓት ያሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች ወደ ክልሉ ሰርገው እንዳይገቡ መከላከል ይገባል።
እነዚህ አካላት ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ የክልሉ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ነቅተው በመጠበቅ ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
ነዋሪዎች የተለየ እንቅስቃሴ ሲመለከቱ ለፀጥታ አካላት በማሳወቅ አጋርነታቸውን ሊያረጋግጡ ይገባል ብለዋል።
እንደ ሃገር በህወሓት ቡድን የተቃጣብንን ክህደትና ትንኮሳ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ለማስያዝ መንግሥት ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ ነው ያሉት አቶ አለማየሁ የክልሉ ህዝብና መንግሥትም ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።
የሃገር መከላከያ ሠራዊት ለትግራይ ህዝብ ባለውለታ ነው ያሉት ኃላፊው የጥፋት ቡድኑ ከኋላው ፈፅሞ ጥይት ሊተኮስበት አይገባም ነበር ብለዋል።
የትግራይ ገበሬን ሰብል ከአንበጣ መንጋ ለመከላከል ሌት ተቀን ርብርብ ማድረጉን በመጥቀስ።
የህወሓትን እኩይ ሴራ ለማክሸፍ አሁን የሚጠበቅብን ለሠላምና ለአንድነት መቆም ነው ያሉት አቶ አለማየሁ በተለይ ሀገር ለመበታተን የሚፈልጉ ጠላቶችን ሁሉም በጋራ እንዲከላከል መልዕክታቸውን አሰተላልፈዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ተወካይ አቶ አበራ ቡኖ በበኩላቸው ሁሉም ወገን ሀገር የማዳን ጥሪን በመቀበል ከመንግሥት ጎን መሰለፍ እንዳለበት አሳስበዋል።
ስግብግቡ የወያኔ ቡድን የእናት ሀገሩን ጡት ነክሷል፣የራሱን መከላከያ ሠራዊት የሚወጋ ዜጋ በየትም ሀገር ተሰምቶ የማያውቅ አሳፋሪ ድርጊት ነው ብለዋል።
የሀገር መከላከያ ከብሔር ብሔረሰቦች አብራክ የወጣ የሀገር ደጀን በመሆኑ ከጎኑ በመሰለፍ አጋርነታችንን ልናሳይ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል።
ሠራዊቱ ህግን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ ወጣቶች፣ሴቶችና መላው የሀገሪቱ ህዝብ በመደገፍ ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።