ጽንፈኛውን ቡድን ለመምታት የተጀመረው ሕዝባዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ

ባህርዳር ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) ጽንፈኛውን ቡድን በመምታት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ የተጀመረው ሕዝባዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ።
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ወይዘሮ ወለላ መብራቱ እንደተናገሩት ፅንፈኛ ቡድኑ ሀገርን አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል ቀድሞ ያደርግ የነበራቸው ሕገ ወጥ እንቅስቃሴዎች በቂ ማሳያዎች ናቸው።
በአጥፊው ቡድን ላይ አሁን የተጀመረው ህግ የማስከበር ተግባር ወደኋላ ሳይመለስና በንፁሃን የትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት ሳይደርስ በድል እንዲደመደም እየተደረገ ያለው ጥንቃቄ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል።
ትህነግና አጋሮቹ ለበርካታ ዓመታት ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ ትርክቶችን ሌት ተቀን ሲፈበርኩ ቆይተዋል ያሉት ደግሞ ሌላኛው የምክር ቤት አባል አቶ ይርሳው ታምሬ ናቸው።
በተጨማሪም አግላይ የሆኑ ታሪክ በመፍጠር ከክልሉ ውጭ የሚኖረውን የአማራ ተወላጅ የከፋ ግፍና በደል እንዲደርስበት እያደረገ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል።
ሀገራችንን ለውጭ ጠላት አጋልጦ በሰጠው አጥፊ ቡድን ላይ የተጀመረው እርምጃ የዘገየ ቢሆንም አሁንም ትግሉ ሳይቀለበስ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል።
ህብረተሰቡ እየተወሰደ ያለው እርምጃ በትህነግ ቡድን ላይ እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር አለመሆኑን አውቆ አጥፊ ቡድኑን ለህግ ለማቅረብ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
ሌላኛዋ የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ሀገርነሽ ፈንታው በበኩላቸው የተፈፀመው ጥፋት በቀጣይ እንዳይደገም ጽንፈኛው የትህነግ ቡድኑ ለህግ እንዲቀርብ የተጀመረው እርምጃ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተናግረዋል።