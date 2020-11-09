ግለሰቡ ከ450 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው ሰንጋዎችን ለአገር መከላከያ ሠራዊት በስጦታ አበረከቱ

አዲስ አበባ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ነዋሪ የሆኑት አቶ ፍቃዱ ታምሩ ከ450 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው ሰንጋዎችን ለአገር መከላከያ ሠራዊት በስጦታ አበርክተዋል።
አቶ ፍቃዱ በአገር መከላከያ ሠራዊት ሰሜን ዕዝ ስር ሲያገለግሉ የቆዩና አሁን በግል ስራ የሚተዳደሩ ናቸው።
“የመከላከያ ሠራዊቱ ብሔርና ቋንቋ ሳይለይ፤ ዝናብና ፀሃይ እየተፈራረቀበት አገርና ሕዝብ በጽናት እየጠበቀ ነው” ያሉት አቶ ፍቃዱ፤ ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን በሰሜን ዕዝ ላይ የፈጸመው ጥቃት እጅግ አሳዝኝና ቁጭት የሚፈጥር እንደሆነ ገልጸዋል።
ከሠራዊቱ ጎን መሆናቸውን ለማሳየት ስጦታውን እንዳበረከቱ ተናግረው፤ በተለያዩ አሻጥሮች ከሠራዊቱ ተገልለው የነበሩ የጦር መኮንኖች መመለሳቸው እንዳስደሰታቸውም ገልጸዋል።
የጦር መኮንኖቹ መመለስ ኢትዮጵያን ተጠቃሚ እንደሚያደርጋትም እምነታቸውን ገልጸዋል።
የአካባቢያቸው ነዋሪዎቸ በሠራዊቱ ላይ በተፈጸመው ጥቃት ማዘናቸውንና ለሠራዊቱ ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመራቸውንም ጨምረው ተናግረዋል።
በአቶ ፍቃዱ የተደረገውን ድጋፍ የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነአ ያደታ ለሠራዊቱ የተበረከተው ስጦታ ትርጉሙ ብዙ መሆኑን ነው የገለጹት።
“ስጦታው ሕዝቡ ከሠራዊቱ ጎን መሆኑን ከማሳየቱም በላይ ለሠራዊቱም ከፍተኛ መነቃቃትና ሞራል የሚፈጥር ነው” ብለዋል።
ግለሰቡ ሰንጋዎቹን በራሳቸው ወጪ አጓጉዘው በስጦታ ማበርከታቸው እንዳስደሰታቸው ጠቅሰው ምስጋና አቅርበዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ከሚከሰቱ የሠላም መደፍረሶች ጀርባ የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን እንዳለ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
የጽንፈኛው ቡድን አባላት ለሕግ ሳይቀርቡ ኢትዮጵያ ሠላም እንደማታገኝ ጠቅሰው፤ የመከላከያ ሠራዊቱ ይህን ቡድን ለሕግ በማቅረብ ኢትዮጵያን የመታደጉን ሃላፊነት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።