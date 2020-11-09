የማህበሩ አባላት 1 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር ግምት ያላቸው የትምህርት ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረጉ

ሰቆጣ፣ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚኖሩ የአማራ ወጣቶች ማህበር አባላት 1 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር ግምት ያላቸው የትምህርት ቁሳቁሶችን ለዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ድጋፍ አደረጉ ፡፡
አባላቱ የቁሳቁስ ድጋፉን ለአስተዳደሩ አስረክበዋል ።
አባላቱ 1 ሺህ 500 ደርዘን ደብተር፣ 85 የተማሪዎች መቀመጫ ወንበሮችና ሁለት ፎቶ ኮፒ ማሽንኖችን በድጋፍ አስረክበዋል ።
በተጨማሪም 16 ኮምፒውተሮች፣ ሦስት ማተሚያ ማሽኖችና ከ10 ሽህ በላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችንም በድጋፍ አስረክበዋል ።
ከቁሳቁስ በተጨማሪ 10 ኩንታል የምግብ እህል ለግሰዋል።
የማህበሩ አስተባባሪ ወጣት ዘነበ በለጠ በወቅቱ እንደገለጸው ”በጎነት ክፍያ የማይጠይቅ የህሊና እርካታ ነው”።
በአዲስ አበባ የሚገኙ የማህበሩ አባላት በክልሉ የሚስተዋለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለማቃለል የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን ተናግሯል።
አባላቱ በአዲስ አበባ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆችና ደጋፊዎችን በማስተባበር የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቋል።
በብሄረሰብ አስተዳደሩ የሚስተዋለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለማቃለል በቀጣይ ድጋፍ እንደሚደረግ አመላክቷል ።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ ተወካይና የትምህርት መምሪያ ኅላፊ አቶ ገብረህይወት አዱኛ ማህበሩ በዞኑ መንግስት የሚከናወኑ የልማት ስራዎችን በሃብት፣ በጉልበትና በእውቀት እየደገፈ መሆኑን ተናግረዋል ።
የማህበሩ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ አባላትም ያደረጉት የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳለጥ አስተዋፆ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል ።