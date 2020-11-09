የጎንደር ዩኒቨርስቲ ማህበረሰብ አባላት ደም መለገስ ጀመሩ

ጎንደር ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች ፣መምህራንና ሠራተኞች ደም መለገስ ጀመሩ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን ዛሬ በተጀመረው የደም ልገሳ ከተሳተፉ በኋላ እንደተናገሩት ደም መለገስ ክቡር የሆነውን የሰው ሕይወት ማዳን ነው።
ከ10ሺ በላይ የሚሆነው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በቀጣዮቹ ቀናት በፈቃደኝነት በደም ልገሳው ለመሳተፍ ወስኖ ተግባራዊ ማደረግ መጀመሩን አስረድተዋል።
ሌላው ደም የለገሱት የዩኒቨርሲቲው የቢዝነስና ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር መሰረት ካሴ በበኩላቸው በሀገሪቱ በተፈጠረው ወቅታዊ ጉዳይ ሰዎች በደም እጥረት እንዳይጎዱ በፈቃደኝነት ደም መለገሳቸውን ተናግረዋል፡፡
ህይወቱን ለመስጠት ለተሰለፈው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም በመለገሴ ውስጣዊ አርካታዬ ከፍተኛ ነው ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ባልደረባ አቶ ተክለሃይማኖት ጥጋቡ ናቸው፡፡
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አሸናፊ ታዘበው ሆስፒታሉ አስካሁን የደም እጥረት ባይገጥመውም በግንባር ለተሰለፈው የመከላከያ ሰራዊት የሚውል ደም የማሰባሰብ ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል፡፡
ሆስፒታሉ በአሁኑ ወቅት በግንባር ተሰልፈው ለሚዋደቁት የመከላከያ ሰራዊት ፣የክልሉ ሚሊሻና የልዩ ሃይል አባላት ደም ለሚያስፈልጋቸው የደም አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ብለዋል፡፡
በሆስፒታሉ ተኝተው እየታከሙ ለሚገኙ የትግራይ ልዩ ሃይል አባላትና ሚሊሻዎችም ደም ለሚያስፈልጋቸው የህክምና ድጋፍ እየተሰጠ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡