ህብረተሰቡ ከፀጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት አካባቢውን እንዲጠብቅ ጥሪ አቀረቡ–የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር

ሀዋሳ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ ከፀጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ራሱንና አካባቢውን ከጥፋት ተላላኪዎች እንዲጠብቅ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳ ጥሪ አቀረቡ።
አቶ ርስቱ በወቅታዊ አገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች እንዲሁም ቀጣይ ተልዕኮ ዙሪያ ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ዛሬ በሀዋሳ ከተማ መክረዋል።
በዚህ ወቅት እንዳሉት ህዝቦችን እርስ በርስ በማጋጨትና ለጉዳት በመዳረግ አገራዊ ለውጡን ለማደናቀፍ ሲጥር የከረመው አጥፊ ቡድን አሁን ላይ ደግሞ በአገር መከላከያ ላይ ግልጽ ጥቃት መፈፀሙን ተከትሎ መንግስት ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ነው።
የጥፋት ቡድኑ ጥቃት የአገራችን ዳር ድንበር በሚጠብቀው መከላከያ ላይ ብቻም ሳይሆን በየካከባቢው በንፁሃን ዜጎች ላይ ግጭት የመፍጠርና ጉዳት የማድረስ ሴራ ሸርቧል ብለዋል።
ይህንን ሴራ ለማክሸፍ የክልሉ ህዝብ ከመደበኛው ስራ ጎን ለጎን ራሱንና አካባቢውን ከጥፋት ተላላኪዎች ነቅቶ እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ በበኩላቸው አገርን የማፍረስ ተልዕኮ አንግቦ የቆየው የህወሓት ጁንታ ከጥፋቱ በላይ በውሸት ፕሮፖጋንዳ ህዝቡን እንዳያደናግር መንግስት ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ በየጊዜው እንዲያገኝ ይደረጋል ብለዋል።
ጀግናው የአገር መከላከያ ሠራዊት እየወሰደ ካለው እርምጃ በተጨማሪ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የቡድኑ ሴራና ጥፋት እንዳይኖር ክትትል ቁጥጥር እየተካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል።
ክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ሠላም ለማስጠበቅ በሚያደርገው ጥረት ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን እንድቆም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በምክክር መድረኩ የተሳተፉ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የህወሓትን ቡድን ሴራ ለማክሸፍ ሀላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን እንደገለጹ ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።