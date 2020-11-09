መንግስት በህወሀት የሽብር ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደግፋለን -የፍቼ ከተማ ነዋሪዎች

ፍቼ፣ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር በህወሀት የሽብር ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደግፋለን ሲሉ የፍቼ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ በአካባቢያቸው ሰላምና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በተወያዩበት ወቅት እንደገለጹት የህወሃት ቡድን የስልጣን ጥማቱን በሀይል ለማሳካት የአገር አለኝታ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመው ጥቃት አስነዋሪና የሚወገዝ ነው።
ከነዋሪዎቹ መካከል የሀገር ሽማግሌ አቶ አየለ መንገሻ እንደሚሉት የሀገር ሉአላዊነትን ለማስጠበቅ ቀን ከሌሊት ከሕዝብ ጋር ሆኖ የሚተጋ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸም የሀገር ክህደት ነው፤ድርጊቱ የሚወገዝና በታሪክ የሚያስወቅስ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
“ህወሀት የራሱን ስልጣንና ጥቅም ለማስጠበቅ በንፁሀን ዜጐች ደም ጭምር ሲነግድ የነበረ ቡድን ነው” ብለዋል።
የፍቼ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ የሺሀረግ ፍሬው በበኩላቸው የጥፋት ቡድኑ በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ብሔር ብሔረሰቦችን ለመከፋፈልና ሀገርን ለመበተን በማለም መሆኑን ተናግረው፤ ህዝቡ ከመንግስት ጋር በመሆን ድርጊቱን ሊታገለው እንደሚገባ አመላክተዋል ።
“የሀገሪቱ ህዝቦችን በእኩልነት በሚያገለግል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈፀመው ጥቃት አሳፋሪ ነው” ያሉት ደግሞ በግራር ጃርሶ ወረዳ የወርጡ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ወንድሙ ተፈራ ናቸው።
መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር በጥፋት ቡድኑ ላይ እየወሰደ ያው እርምጃ ተገቢና ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መሆኑን ተናግረዋል ።
የግራር ጃርሶ ወረዳ አፈ ጉባኤ አቶ ዳንኤል ሰብስቤ በበኩላቸው የህወሃት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት የኢትዮጵያን ሕዝብ መብትና ጥቅም ለጠላት አሳልፎ የመስጠት ክህደት ነው” ብለዋል።
“የቡድኑ የተንኮል ሴራ በሕዝቦች የተባበረ ክንድ ይከሽፋል” ሲሉ ነው የገለጹት፡፡
“ህወሃት በንፁሀን ዜጐች ላይ ከሚፈፅመው የሽብር ድርጊት በተጨማሪ ሰሞኑን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመው የሀገር ክህደት ወንጀል የመጨረሻ ግብአተ መሬቱን የሚያፋጥን ነው ያሉት ደግሞ የፍቼ ከተማ ከንቲባ አቶ አዝመራው አደሬ ናቸው።
የከተማው ነዋሪ በእምነት ቦታዎች፣ በገበያ ስፍራዎች፣ በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎችና መሰል ስፍራዎች ላይ ጥበቃ በማድረግ ለአካባቢው ሰላምና ፀጥታ ዘብ መቆሙን ተናግረዋል ።
ነዋሪዎች በአካባቢያቸው የተገኘውን ሰላም ለማደፍረስ የሚሯሯጡ የኦነግ ሸኔ አባላትንም በማጋለጥ ከመንግስት ጐን እንዲቆሙ ከንቲባው ጠይቀዋል ።