የላቀ የስራ አፈጻጸም ላስመዘገቡና ረዥም ጊዜ ላገለገሉ መምህራን እውቅናና ሽልማት ተሰጠ

ድሬዳዋ፣ ጥቅምት 30/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር የላቀ የስራ አፈጻጸም ላስመዘገቡና የረዥም ጊዜ አገልግሎት ላላቸው 65 መምህራን እውቅናና ሽልማት ተሰጠ።
“መምህራን በቀውስ ውስጥ ያስተምራሉ፤ መጪውንም ይተነብያሉ”በሚል መሪ ሃሳብ ትላንት በከተማው የመምህራን ቀን ተከብሯል፡፡
እለቱ በፓናል ውይይትና በተለያዩ ስነ- ስርአቶች ተከብሯል።
እለቱን አስመልክቶ በተዘጋጀ ስነ ስርአት ላይ በተጠናቀቀው የትምህርት ዘመን በስራ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላመጡ 32 መምህራን ለእያንዳንዳቸው የ4ሺህ ብር ሽልማትና የዕውቅና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል ።
ለረዥም ጊዜ ትወልድ በማፍራት አገልግለው በጡረታ ለተገለሉ 33 መምህራን ደግሞ ለእያንዳንዳቸው የ3 ሺህ ብር ሽልማትና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ በወቅቱ እንደገለጹት ሀገር ገንቢና ተረካቢ አዲሱ ትውልድ በሥነ-ምግባር ታንፆ እንዲያድግ መትጋት ይገባል።
በትምህርት ዘርፍ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋ ለማፍራት መምህራን በየጊዜው ራሳቸውን ለማብቃት መጣር እንዳለባቸው አስገንዘበዋል፡፡
ተሸላሚ መምህርት ቀለመወርቅ አስቤ የመምህራን ቀን መከበሩ መምህራን ከአመራሩ ጋር ተሰባስበው በተልኳቸውና በችግሮቻቸው ላይ በመወያየት የተሻለ ስራ ለማከናወን ምቹ መድረክ የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል ።
“ከ40 ዓመት በላይ አገልግያለሁ፤ ጡረታ ብወጣም በኮሮና ወረርሽኝ ሣቢያ የመምህራን እጥረት እንዳይፈጠር ለማገዝ ተዘጋጅቻለሁ” ብለዋል ፡፡
“የመምህራን ቀን መከበሩ ለሙያው ልዩ ክብር መስጠት ነው” ያሉት ደግሞ መምህር ዮናስ በቀለ ናቸው።
“መምህራን ችግር ፈቺና ተመራማሪ ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ለማፍራት በቁርጠኝነት ልንሰራ የሚገባበት ጊዜ ነው” ብለዋል፡፡
መምህር አህመድ ከድር በበኩላቸው “ሽልማቱና እውቅናው ሀገር ገንቢና ተረካቢ ትውልድ የማፍራት ኃላፊነቴን እንድወጣ ያግዘኛል” ብለዋል ።
“በየጊዜው ራሴን እያበቃሁና እውቀቴን ከዘመኑ ጋር እያስማማሁ የተሻለ ስራ ለመስራት እተጋለሁ” ሲሉም ተናግረዋል ።
“የቀኑ መከበር መምህራን የሚያጋጥሙ ሀገራዊ ችግሮችን መፍታት የሚችሉ ትውልድ በማፍራት ሂደት ውስጥ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዲችሉ አስተዋፆ ያደርጋል” ያሉት ደግሞ የድሬዳዋ መምህራን ማህበር ፕሬዝዳንት መምህር አበበ ታምራት ናቸው።
በድሬዳዋ አስተዳደር 3 ሺህ 481 መምህራን በማስተማር ስራ ላይ እንደሚገኙ ታውቋል፡፡