መንግስት የሀገርን ሠላም ለማስጠበቅ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንደሚደግፉ የሐይማኖት አባቶች ገለጹ

ደሴ/ድሬዳዋ/ ጥቅምት 30 /2013(ኢዜአ) መንግስት ህግን በማሰከበር የሀገር እና ዜጎችን ሠላም ለማስጠበቅ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንደሚደግፉ በደሴ እና ድሬዳዋ የሐይማኖት አባቶች ገለጹ።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ጊዜያዊ መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሸህ እንድሪስ በሽር ሰሞኑን በሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አውግዘው፤ የተፈጠረው ውጥረት ተስተካክሎ ወደ ቀድሞው ሰላም በፍጥነት ለመመለስ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ግጭቱ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ እንዲስተካከል ሁሉም በየእምነቱ መፀለይ ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
መንግስት ህግን ለማስከበርና በዜጎች ላይ በየጊዜው የሚደርሰውን ጭፍጨፋ ለማስቆም የሚያደርገውን እንቅስቃሴም እንደሚደግፉ ገልጸዋል፡፡
የደሴ ከተማ መዝገበ ምህረት ማሪያም ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ አባ ገብረ መድህን በበኩላቸው ሰሞኑን የተከሰተው ጉዳይ አሳዛኝ መሆኑን አውስተው ምዕምናኑ ሌት ተቀን በመፀለይ ለሀገር ሠላምና አንድነት የድርሻውን መወጣት አለበት ብለዋል፡፡
በግጭቱ የሚሞቱት ሁሉም ኢትዮጵያዊያን እንደሆኑ ጠቅሰው ፖለቲከኞች ለግል ጥቅም ሲሉ ህዝብ ከማጋጨትና የታሪክ ተወቃሽ ከመሆን እንዲቆጠቡም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
የተከሰተው ችግር እንዲበርድ ሁላችንም ወደ ፈጣሪ በንጹህ ልብ ካለቀስን ይስተካከላል ያሉት ደግሞ የደሴ ሰላም መካነየሱስ ቤተ ክርስቲያን መሪ ቄስ መስፍን ጌታሁን ናቸው፡፡
ወጣቱ በሚነዙት የሀሰት ወሬ ሳይደናገር ሀገሩንና ህዝቡን ከጥፋት መታደግ እንደሚኖርበትም ጠቁመዋል፡፡
መንግስት ስርዓት ለማስከበር በሚወስደው እርምጃ በንፁሃን ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል።
በተመሳሳይ በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የሐይማኖት አባቶች የሀገርን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥልና ማንኛውንም እኩይ ተግባር አጥብቀው እንደሚያወግዙ ገልጸዋል።
ሀገሪቱ ወደ ሰላም እንድትመለስና ዜጎቿም የተረጋጋ ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ አጥብቀው እንደሚጸልዩ አስታውቀዋል፡፡
ከሐይማኖት አባቶች መካከል ሼህ መሀመድ አብደላ ቤተ-እምነቶች የጥፋት ኃይሎች መሸሸጊያ እንዳይሆኑ በየደረጃው ከሚገኙ ወጣቶች፣ ሴቶችና ነዋሪዎች ጋር በመቀናጀት የአካባቢያቸውን ሰላም እንደሚጠብቁ ተናግረዋል፡፡
የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ በሀገር የልማትና የሰላም ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
ሊቀ ትጉሃን ማትያስ በቀለ በበኩላቸው ሰላምን ለመጠበቅ መንግስት ያሳየው ትዕግስት ተገቢ መሆኑን አስታውሰው አሁን እየወሰደ ያለውን የእርምት እርምጃ እንዲደግፉ ገልጸዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር የህወሓት የጥፋት ቡድንና ተላላኪዎቹን ለህግ ለማቅረብ በሚከናወኑ ተግባራት የአካባቢ ሰላምና ፀጥታ ከህብረተሰቡ ጋር ለመጠበቅ የኃይማኖት አባቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ቤተ-እምነቶች የሰላምን ዋጋ ለምዕመናን ከማስተማር ባሻገር በቤተ-እምነቶች አካባቢ የሚያጠራጥሩ እንቅስቃሴዎች ሲያጋጥም ለፀጥታ አካላት በፍጥነት በማሳወቅ ተገቢው የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ መስራት እንዳለባቸው የተናገሩት ደግሞ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽነር አለሙ መግራ ናቸው።