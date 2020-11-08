ወላጆች ተማሪዎች ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡና የመከላከል ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 29/2013 ( ኢዜአ) ወላጆች ተማሪዎች በትምህርት ቤት በሚኖራቸው ቆይታ ለኮሮና ቫይረስ ያላቸውን ተጋላጭነት ለመቀነስና ወረርሽኙን ለመከላከል ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ርዕሳነ መምህራን አሳሰቡ።
የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ በስፋት ከመዛመቱ ባሻገር በቤተሰብና በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ስጋት ማሳደሩን ቀጥሏል።
በሽታውን ለመከላከል የሚረዳ ጥንቃቄ በማድረግ በኩል በማህበረሰቡ ዘንድ መዘናጋት ይስተዋላል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በዓለም የጤና ድርጅትና በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት የስምንተኛና የ12 ኛ ክፍል ተማሪዎች ትምህርት እንዲጀምሩ በትምህርት ሚኒስቴር መወሰኑ ይታወሳል።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡት የደጃዝማች በላይ ዘለቀ ቁጥር 1 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና የዳግማዊ ምኒልክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራን ወላጆች በዚህ ረገድ ሚናቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
ወላጆች ሚናቸውን በአግባቡ ከተወጡ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ብሎም አገርን ከከፋ ችግር ማዳን እንደሚችሉ ያስገነዝባሉ።
በዚህም የመማር ማስተማር ሂደትን ማስቀጠል እንደሚቻልም ይናገራሉ።
ወላጆች ትምህርት ቤቶች ወረርሽኙን ለመከላከል ጥረታቸውን እንዲያጠናክሩ ርዕሳነ መምህራኑ ጠይቀዋል።
የደጃዝማች በላይ ዘለቀ ቁጥር 1 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርት ወይዘሮ ሐና ጸጋዬ በሽታው ጠፍቷል የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ መኖሩን አንስተዋል።
ወላጆች በየዕለቱ የበሽታውን መከላከያ ጥንቃቄዎች ለልጆቻቸው ማስታወስ ይኖርባቸዋል ብለዋል።
የዳግማዊ ምኒልክ 2ኛ ደረጃ ትምሀርት ርዕስ መምህር አቶ ሲሳይ ዓለሙ የነገ አገር ተረካቢ ተማሪዎችን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ በትራንስፖርት ወይም መንገድ ላይ ካልተገባ ድርጊት እንዲቆጠቡ የማህበረሰብና የባለድርሻ አካላት ክትትልና ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ያስረዳሉ።
ትምህርት ቤቶች ከመከፈታቸው በፊት በጸረ ተህዋሲያን እንዲጸዱ መደረጉም ይታወቃል፡፡
ከዚህ ባለፈ ተማሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና የእጅ ማጽጃ አልኮል እንዲይዙና አካላዊ ርቀትን እንዲጠብቁ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል።
ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ ሆነው ለወረርሽኙ እንዳይጋለጡ ለወላጆችና ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በማስጨበጥ ላይ እንደሚገኙ ርዕሳነ መምህራኑ ተናግረዋል።