የትግራይ ህዝብ ህወሃትን ከጫንቃው የሚያወርድበት ጊዜ አሁን ነው -ወደ አማራ ክልል የገቡ የትግራይ ሚሊሻ አባላት

መተማ፣ ጥቅምት 29/2013 (ኢዜአ ) የትግራይ ህዝብ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ህገ-ወጡን የህወሃት አገዛዝ ከጫንቃው ላይ የሚያወርድበት ጊዜ አሁን ነው ሲሉ ወደ አማራ ክልል የገቡ የትግራይ ሚሊሻ አባላት ገለጹ።
የትግራይ ህዝብ ለቱባ የህውሃት ባለስልጣናትና ለቤተሰቦቻቸው ጥቅም ሲባል ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር የሚካሄደውን ውጊያ ማስቆም እንዳለበትም ምክራቸውን ሰጥተዋል።
በምዕራብ ጎንደር ዞን ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ እጃቸውን ከሰጡት የትግራይ ሚሊሻ አባላት መካከል አቶ መብራህቱ ደስታ እንደተናገሩት የትግራይ ህዝብ ህገ-ወጥ የህውሃት መሪዎች ለህግ እንዲቀርቡ ተባባሪ መሆን አለበት።
ለዚህም ህዝቡና ሌሎች አካላት ከፌደራል መንግስት ጎን በመሰለፍ ለዘመናት የሰራውን የህገ-ወጥ ቡድኑን ሴራ ማክሸፍና ማጋለጥ እንዳለበት ተናግረዋል።
“የትግራይ ክልል ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላት ህዝብን እንጅ አንድን ቡድን የመጠበቅ ሃላፊነት የለባቸውም” ያሉት ሚሊሻው “እጃቸውን በሰላም ለመንግስት በመስጠት እየደረሰ ያለውን ጉዳት ማስቀረት አለባቸውም” ብለዋል።
ሚሊሻ አዳነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው “አሁን ላይ ህገ-ወጡን የህውሃት ቡድን በቁጥጥር ስር ለማዋል መከላከያ እየወሰደ ያለው እርምጃ ለትግራይ ህዝብ ልዩ ጥንቃቄ ያደረገ በመሆኑ ሊመሰገን ይገባል”ብለዋል።
በመሆኑም የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር በመተባበር ከዚህ አምባገነን ቡድን ራሱን ነፃ ለማውጣት በጽናት መታገል እንዳለበት አሳስበዋል።
የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው እንደተናገሩት 41 የሚሆኑ የትግራይ ሚሊሻ አባላት ከወገኖቻችን ጋር አንዋጋም በሚል በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ሰጥተዋል።
“አሁን ላይ በሰላም እጃቸውን ለሰጡ የሚሊሻ አባላት የምእራብ አርማጭሆ ወረዳ አስተዳደርና ህዝብ ተገቢውን እንክብካቤ እያደረገላቸው ይገኛል”ብለዋል።
ሚሊሻዎቹ እስከ አሁን ከመከላከያ እና ከአማራ ክልል የፀጥታ አካላት ጋር በመሆን ህገ-ወጡን የህውሃት ቡድን ለመዋጋት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውን ጠቁመዋል።
ይሁን እንጂ ግንባር ላይ በቂ ሰራዊት በመኖሩ በትዕግስት እንዲጠባበቁ የተነገራቸው መሆኑንም ከዞኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።