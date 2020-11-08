የአማራ ክልል የልማት ቀጠና እንዲሆን በትኩረት እንደሚሰሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ

ባህር ዳር፣ ጥቅምት 29/2013 (ኢዜአ ) የአማራ ክልል የተረጋጋ ሰላም ባለቤትና ለኢንቨስትመንት የተመቸ እንዲሆን በትኩረት እንሰራለን ሲሉ አዲሱ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለፁ።
ርዕሰ መስተዳደሩ ከሹመታቸው መፅደቅ በኋላ ባደረጉት ንግግር በክልሉ ባለፉት ዓመታት የሰላምና የፀጥታ ችግሮች በስፋት ይስተዋሉ እንደነበር ተናግረዋል።
ይህን የፀጥታ ችግር ለማስወገድ በቅንጅት በተከናወነው የሰላምና መረጋጋት ስራ በክልሉ የተሻለ ሰላም ማስፈን መቻሉን ገልጸው በአሁኑ ወቅት የክልሉን የፀጥታ ሃይል የሚገዳደር የታጠቀ ሃይል በክልሉ እንዳይኖር ማድረግ መቻሉን ገልፀዋል።
የተጀመረው ጦርነት በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅም ህዝቡ አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ ማድረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።
“አሁን ላይ በሃገርም ሆነ በክልል ደረጃ ፈታኝ ሁኔታዎች መኖራቸውን ያወሱት አቶ አገኘሁ ችግሩ እንዲፈታም በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል”ብለዋል።
“ወቅታዊ ሁኔታውን ለማስተካከል ከሚሰራው ስራ ጎን ለጎንም የክልሉ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነውን ግብርና በማዘመን ከዚህ ቀደም የተጀመሩ የሜካናይዜሽን ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ”ብለዋል።
በከተሞች የሚስተዋለውን የመሰረተ ልማት አቅርቦት እጥረትና ህገ-ወጥነትን በመከላከል የአገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻልም ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ርዕሰ መስተዳደሩ ገልፀዋል።
“በተለይም በኢንቨስትመንት ዘርፉ የሚስተዋሉ ማነቆዎችን በመፍታት ባለሃብቱ በተሰማራበት ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆንና የክልሉን ኢኮኖሚ እንዲያግዝም ድጋፍ ይደረጋል”ብለዋል።
“በኮሮና ቫይረስ ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስማር ስራም በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እንዲከናወን ይደረጋል” ያሉት አቶ አገኘሁ የሚስተዋለውን የክፍል ጥበትም ባለሃብቱንና ድርጅቶችን በማሳተፍ እንዲፈታ እንደሚደረግ ጠቁመዋል።
በገጠርና በከተማ የሚገኙ ወጣቶችን የስራ እድል ፈጠራ ችግር ለመፍታትም የእለት ከእለት ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
“አሁን ያለንበት ወቅት የበለጠ አንድ የምንሆንበት ወቅት ነው” ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለክልሉ ልማትና እድገት በጋራ እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል።
በክልሉ የሚከናወኑ የልማት፣ የሰላም፣ የመልካም አስተዳደርና መሰል ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑም የክልሉ ህዝብ ድጋፍና እገዛ እንዲያደርግ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።
የአማራ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዙር፣ 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 16ኛ መደበኛ ጉባኤ በወቅታዊ ጉዳዮች መክሮ አቅጣጫ በማስቀመጥ የርዕሰ-መስተዳደሩን ሹመት በማፅደቅ ተጠናቋል።