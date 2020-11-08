በብላቴ ዙሪያና ሲራሮ የተከሰተው ግጭት በእርቀ ሠላም እንዲፈታ ላቅ ያለ አስተዋፅኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ተሰጠ

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 29/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል ብላቴ ዙሪያ እና በኦሮሚያ ክልል ሲራሮ ወረዳዎች በህብረተሰቡ መካከል ተፈጥሮ የነበረውን አለመግባባት በእርቀ ሠላም እንዲፈታ ላቅ ያለ አስተዋፅኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ተሰጠ።
ለነዚህ አካላት እውቅና የተሰጠው ከሁለቱም ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ህዝባዊ የሠላም ኮንፍረንስ በባሌላ ከተማ በተካሄደበት ወቅት ነው።
በአጎራባች ወረዳዎቹ ቀደም ሲል በተፈጠሩት ግጭቶች የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ እና በአካባቢው ዘላቂ ሠላም ለማስፈን በቅርቡ እርቀ ሰላም ወርዷል።
ይህንን ተከትሎ በሁለቱ ወረዳዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት በሠላማዊ መንገድ እንዲፈታ ላቅ ያለ አስተዋጽኦ ላደረጉት አባገዳዎች፣የሀገር ሽማግሌዎች፣የሀይማኖት አባቶች፣ የመስተዳድርና የፀጥታ አካላት እውቅና ተሰጥቷል።
በዚሁ ሥነ ሥርዓት ከሁለቱ ክልልች የተዘጋጀው የምስክር ወረቀት፣ልዩ ልዩ የባህል አልባሳትና ዋንጫ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
የሲዳማ ክልል ሠላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ባለፉት ሶስት ዓመታት በሁለቱ ወረዳዎች በተፈጠረው ግጭት የሕይወት መጥፋት፣ የንብረት መውደም እና መፈናቀል አስከትሏል፡፡
ችግሮች እንዳይደገሙና ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ለማድረግ ታዋቂ ሰዎችን ጭምር በማሳተፍ በተደረገው ያላሰለሰ ጥረት አስተማማኝ ሠላም መስፈኑን አስታውቀዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ተወካይ አቶ አበራ ቡኖ በበኩላቸው በወረዳዎቹ እርቀሰላም እንዲወርድ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለሰሩ አካላት እውቅና መሰጠቱ ይበልጥ ለሰላም እንዲተጉ ያነሳሳል ብለዋል።
በግጭቱ ምክንያት ከሁለቱም ወገኖች ተፈናቅለው ለችግር ተዳርገው መቆየታቸውን አስታውሰው አሁን ላይ የተገኘውን ሠላም ዘላቂነቱን ማስጠበቅ ከሁሉም እንደሚጠበቅ አስታውቀዋል።
በተለይ በሕዝብ መካከል ገብተው ችግር በመፍጠር የሚጠቀሙ የህወሓት ተላላኪዎችን ነቅተው በመጠበቅ እንዲታገሏቸው ጠይቀዋል።
በኮንፍረንሱ እውቅና ከተሰጣቸው መካከል ከኦሮሚያ ክልል የመጡት አባገዳ ጀልዶ ሞቲ በሰጡት አስተያየት በሁለቱ አጎራባች ወረዳዎች ሰላም እንዲሰፍን ብርቱ ጥረት በማድረግ ማስማማታቸውን ገልጸው በዚህም የመንፈስ እርካታ ይሰማኛል ብለዋል።
ከሲዳማ ክልል የመጡት የሀገር ሽማግሌ አቶ ጦና ጮሳ ሰላም በመውረዱ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸዋል።
በተለይ ከግጭት የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ በእጃችን የገባው ሰላም እንዳይጠፋ ይበልጥ አንድነታችንን ልናጠናክር ይገባል ብለዋል።