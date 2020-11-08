አዳማ፡ ጥቅምት 29/2013 ዓ.ም (ኢዜአ) ከሁሉም የአገሪቷ አካባቢዎች የተውጣጡ የአገር ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ዉይይት እያደረጉ ነው።
ዉይይቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዘጋጅነት በአዳማ ከተማ ነው እየተካሄደ የሚገኘው።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ በጉባኤው መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት፤ ውይይቱ ያስፈለገው ከትግራይ ክልል ጋር የተፈጠረውን ችግር በሰላም ለመፍታት የተደረገውን ጥረት ለማሳወቅ ነው።
“በዚህም ክልሉ ከባለፈው ሰኔ ጀምሮ ከህገወጥ ድርጊቱ እንዲቆጠብ ጥረት ሲያደርግ ነበር” ብለዋል።
መንግስት ክልሉን በተመለከተ ምርጫን ጨምሮ ሁሉንም በህገ መንግስቱ መሰረት ሲያከናውን እንደቆየም አመልክተዋል።
የውይይት መድረኩ የአገር ሽማግሌዎች በቀጣይ ምን አይነት ሚና መጫወት እንዳለባቸው አቅጣጫ የሚያመላክት እንደሚሆን አፈ ጉባኤው ጠቁመዋል።
በተጨማሪም ዉይይቱ ህገመንግስታዊና ህብረ ብሄራዊነት ላይ ያተኮረ እንደሚሆንም ይጠበቃል ተብሏል።
የአገር ሽማግሌዎች መድረኩን በምርቃት አስጀምረዋል።