ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጆ ባይደን የአሜሪካ ምርጫ በማሸነፋቸው የእንኳን ደስ አለዎት መልዕክት አስተላለፉ

ጥቅምት 28/2013(ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሚያደርጋቸውን ምርጫ በማሸነፋቸው በትዊተር ገፃቸው የእንኳን ደስ አለዎት መልዕክት አስተላልፈዋል።
የዲሞክራት ፓርቲን ወክለው የተወዳደሩት ጆ ባይደን በውጥረት የተሞላውን ምርጫ በሰፊ የድምፅ ልዩነት ነው ተፎካካሪያቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ያሸነፉት።
ኢትዮጵያ ከአዲሱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እና ሃገራቸው ጋር ወደፊት በቅርበት እንደምትሰራም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትዊተር ገፃቸው ላይ ገልጸዋል።
የባራክ ኦባማ ምክትል በመሆን ያገለገሉት ባይደን በአሜሪካ ምርጫ ታሪክ ከፍተኛ የመራጮች ድምጽ ማግኘት መቻላቸው ነው የተገለፀው።
ምክትል ፕሬዚዳንታቸው አድርገው የመረጧቸው ካማላ ሐሪስም የመጀመሪያዋ ጥቁር እና ሴት ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነዋል።
ላለፉት 4 አመታት አሜሪካን በፕሬዝዳንትነት የመሩት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫው ውጤት ደስተኛ አለመሆናቸውን በተደጋጋሚ እየገለፁ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ የፈረንሳይ፣ የጀርመን እና ግብፅ መሪዎች የእንኳን ደስ አሎት መልዕክት አስተላልፈዋል።