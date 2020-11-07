በኦሮሚያ ክልል የሚቃጣ ማንኛውንም የጥፋት ተግባር ማምከን የሚያስችል አቋም ላይ እንገኛለን — ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ

ጥቅምት 28/2013 (ኢዜአ) “በኦሮሚያ ክልል የሚቃጣ ማንኛውንም የጥፋት ተግባር ለማምከንና ለመመከት በሚያስችል የተሟላ አቋም ላይ እንገኛለን” ሲሉ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ ገለጹ።
ከኦነግ ሸኔና ከህወሓት ተላላኪዎች ስምሪት ወስደው በከተሞች ላይ ጥፋት ለማድረስ የሚሰሩ አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል።
ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የኦነግ ሸኔ አባላትና የህወሓት ተላላኪዎች በጋራ በከተሞች አካባቢ ስምሪት ወስደው እየተንቀሳቀሱ ነው።
ይሁንና ከምንጊዜውም በተሻለ የማስፈጸም አቋም ላይ የሚገኘው የክልሉ ፖሊስ እኩይ የጥፋት ተግባር ለማስፈጸም በሚጥሩ ሀይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልፀዋል።
የጥፋት ሀይሉ ኦሮሚያ ውስጥ ”አባ ቶርቤ” በሚል ገዳይ ሀይሎችን በማደራጀት ሲገድልና ሲያስገድል የቆየ መሆኑን አስታውሰው አሁንም ይህንኑ ተግባር በተለያዩ የክልሉ ከተሞች ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተናግረዋል።
ፖሊስ በክልሉ የተለያዩ ከተሞች ከደህንነትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ጥብቅ ክትትል እያደረገ መሆኑንና ስራው ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ የሕግ የበላይነትን ለማስከበርና የትኛውንም የአጥፊዎች ተግባር ለመመከት በሙሉ አቅም ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል።
የክልሉ ፖሊስ ከጸጥታ አካላት ጋር በሚከውነው አጥፊዎችን የመያዝ ተግባር ስማቸውንና አካባቢያቸውን የመቀየር ሁኔታ በህብረተሰቡ ትብብር እየተያዙ መሆኑን ጠቅሰዋል።