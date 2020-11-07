በትግራይ ክልል የሀሰት ፕሮፓጋንዳ የሚነዙ መገናኛ ብዙሃን ላይ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል—አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ

ጥቅምት 28/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚነዙና በህዝቡ ውስጥ ውዥንብር የሚፈጥሩ መገናኛ ብዙኃን ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሳሰበ።
የምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ አደም ፋራህ በክልሉ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በመጠቀም በህዝቡ ውስጥ ውዥንብር ለመፍጠር የሚሰሩ መገናኛ ብዙኃን ላይ የሚመለከተው አካል እርምጃ እንዲወስድ አሳስበዋል።
ከህገ-መንግሥቱ ጋር በሚቃረን መልኩ ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠርና አገር እንዲተራመስ በሚሰሩ እነዚህ መገናኛ ብዙኃን ላይ ቁጥጥር እንዲደረግም ተናግረዋል።
አፈ ጉባኤው “ህገ-መንግሥታዊ መብት በሚጥስ መልኩ በሚንቀሳቀስ የመገናኛ ብዙኃን ተቋም ላይ ተገቢ እርምጃ ሊወሰድ ይገባልም” ብለዋል።
ሥልጣን የተሰጣቸው ተቋማት ህገ-መንግሥቱንና መገናኛ ብዙኃን አስመልክቶ የወጡ ህጎች አፈጻጸምን በመከታተል ጥሰት በሚፈጽሙ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበዋል።
እንደ አፈ-ጉባኤ አደም ገለጻ በትግራይ ክልል የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በሚነዙ እና በህዝቡ ውስጥ ውዥንብር ለመፍጠር በሚሰሩ አከላት ላይ ሥልጣን ያለው አካል ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል።
በህገ-መንግሥቱ መሠረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በመፈቃቀድና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ሕብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲዳብር ይሠራል።
ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግ የትምህርት ተቋማትና መገናኛ ብዙኃን ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው የገለጹት።
አፈ-ጉባኤው መገናኛ ብዙኃን የጋራ ማንነት ለመፍጠር መሥራት እንደሚገባቸው ጠቁመው፣ ከዚህ በተቃራኒ የሚሰሩ ካሉ ተገቢ እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባ አሳስበዋል።