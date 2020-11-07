በአሶሳ ለጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያ ሊውል የነበረ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይና ገጀራዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አሶሳ ጥቅምት 28 / 2013 ( ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ ለህወሓት የጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያ ሊውል የነበረ ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ የያዙ 59 የባንክ ሂሳብ ደብተሮች፣ ጥሬ ገንዘብ እና ገጅራዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
በክልሉ ከህወሓት ድብቅ ተልዕኮ ወስደው ጥፋት ለመፈጸም በማሴር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ቁጥር ከ70 በላይ መድረሳቸውም ተገልጿል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አብዱልአዚም መሐመድ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቁት የህወሐት ጥፋት ቡድን ክልሉን ብሎም ሃገርን ለማተራመስ የሚያደርገውን ሴራ እያከሸፈ ነው፡፡
ባለፉት ሶስት ቀናት የሃገር መከላከያ ሠራዊት፣ ፌደራል ፖሊስ፣ የክልሉ ልዩ ሃይል፣ ጸረ-ሽምቅ፣ ሚሊሻ እና በጎ ፈቃደኞች በተለይም አሶሳ ከተማን ትኩረት በማድረግ በቅንጅት እየሠሩ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡም መረጃ ከመስጠት ባላፈ ተደራጅቶ አካባቢውን እየጠበቀ መሆኑን ኮሚሽነር አብዱልአዚም አስረድተዋል፡፡
ከህብረተሰቡ የተገኘ ጥቆማን መሠረት በማድረግ ለጥፋት ሊውል የነበረ 12 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር የያዙ 59 የባንክ ሂሳብ ደብተሮች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ገልጸዋል፡፡
ይህ ገንዘብ በ12 ሰዎች ስም እስከ 14 በሚደርስ የተለያዩ ባንኮች የተከፈቱ የቁጠባ ሂሳብ ደብተሮች የተመዘገበ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
ግለሰቦች ስማቸውን እየቀያየሩ የቁጠባ ደብተሩን በማዘጋጀት ገንዘቡን ለጥፋት ለማዋል ሲንቀሳቀሱ እንደተደረሰባቸው ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል፡፡
ከዚህ ሌላ በድብቅ ሴራው ከተጠረጠረ አንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት አንድ ሚሊዮን 300 ሺህ ጥሬ ብር ፖሊስ ማግኘቱን አሰረድተዋል፡፡
ይኸው ጥሬ ገንዘብ ከአዲሱ የብር ኖት ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ያመለከቱት ኮሚሽነር አብዱልአዚም ገንዘቡ እውነተኛ ይሁን ሀሰተኛ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
እንዲሁም በከተማው የአንድ ሆቴል ባለቤት በሆነ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከ60 በላይ ገጅራ እና ቢላዋ መገኘቱን ኮሚሽነር አብዱልአዚም አመልክተዋል፡፡
ገንዘቡ እና ገጅራው ከመኖሪያ ቤታቸው የተገኘባቸው ግለሰቦች በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ሃሰተኛ ወሬ በመንዛት “መንግስ የለም “የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ጭምር ሲያከናውኑ እንደነበር ኮሚሽነሩ ተናግረዋል፡፡
ገንዘቡና እና ገጅራ በቤታቸው የተገኘባቸውን ጨምሮ ከህወሃት የጥፋት ቡድን ተልዕኮ ተቀብለው በክልሉ አሶሳ፣ ባምባሲ፣ ሸርቆሌ፣ ኩርሙክ እና ሌሎችም የወረዳ ከተማዎች ህዝብ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሲያሴሩ ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ70 በላይ መድረሱን ኮሚሽነር አብዱልአዚም አስታውቀዋል፡፡
ኮሚሽነሩ የህብረተሰቡ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጠልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡