ወንጀለኛ አካላት ዕርቅ እና ድርድር ፈላጊ በመምሰል ከሕግ ተጠያቂነት ሊያመልጡ አይችሉም…ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ

አዲስ አበባ ፣ ጥቅምት 28 ፣ 2013 (ኢዜአ) ወንጀለኛ አካላት ዕርቅ እና ድርድር ፈላጊ በመምሰል ከሕግ ተጠያቂነት ሊያመልጡ አይችሉም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ገለጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳስነበቡት፤ የሚከናወነው ኦፕሬሽን ዓላማው፣ የሚገባቸውን ቅጣት ሳያገኙ ከገደብ አልፈው የቆዩትን አጥፊ ግለሰቦች እና ቡድኖች በሕግ መሠረት ተጠያቂ ማድረግ ነው፡፡
“በስግብግቡ ጁንታ ህወሓት” ላይ የተካሄደው የመጀመሪያ ዙር ኦፕሬሽን በስኬት መጠናቀቁን ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጻቸው ይታወቃል።
“በመጀመሪያው የኦፕሬሽን ግብ የመከላከያ ሃይላችን ከህወሓት ሃይል የተቃጣበትን ጥቃት በመመከት ወደ ማጥቃት ተሸጋግሯል” ብለዋል።
የሀገር መከላከያ ሎጅስቲኮችና ሌሎች የጦር ካምፖችን ሙሉ ለሙሉ ከጠላት ስጋት ነጻ ማድረግ መቻሉንም በማብራራት፤ የኦፕሬሽን ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋገጣቸው ይታወሳል።