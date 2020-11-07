በደቡብ ክልል ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ሲያዘዋወሩ የነበሩ 7 ተጠርጣሪዎች ተያዙ

ሀዋሳ ጥቅምት 28/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በተለያዩ ዞኖች ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ሲያዘዋወሩ የነበሩ ሰባት ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢንስፔክተር እታገኘሁ ዜና ለኢዜአ እንደተናገሩት ባለፉት ሁለት ቀናት በደቡብ ኦሞ፣ ካፋ፣ ኮንሶና ሸካ ዞኖች በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ 25 ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎ፣ 4 ሽጉጦችና 11 ተተኳሽ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል።
እነዚህን ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ሲያዘዋወሩ የነበሩ ሰባት ተጠርጣሪዎች ተይዘው ጉዳያቸው እየተጣራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
ከተያዙት ተጠርጣሪዎች መካከል በደቡብ ኦሞ ጂንካ ከተማ ሁለት ግለሰቦች የአእምሮ ህመምተኛ መስለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ይገኙበታል።
ግለሰቦቹ በህብረተሰቡ ጥቆማ ተይዘው ምርመራ ሲደረግባቸው ስድስት ሞባይል ስልክና 11 የተለያየ ባንክ የሂሳብ ደብተሮች እንደተገኘባቸው ኢንስፔክተር እታገኘሁ ገልጸዋል።
ህወሓትና ሀገር ለማፍረስ የሚሯሯጡ ቡድኖች በተለያዩ አከባቢዎች የህዝብን ሠላም ለማደፍረስ የሚያደርጉትን ጥረት ለማክሸፍ የክልል የጸጥታ ሀይልና ህብረተሰቡ በተቀናጀ መልኩ እየሰሩ ነው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የጥፋት ተልዕኮ አንግበው የሚንቀሳቀሱ አካላት የተለያዩ አማራጮች እየተጠቀሙ ናቸው ያሉት ኢንስፔተር እታገኘሁ ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት እንዲከታተል የትኛውም የሚያጠራጥር ጉዳይ ሲገጥመው በአካባቢው ለሚገኝ የጸጥታ ሀይል እንዲጠቁም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።