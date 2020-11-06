“ህገ-ወጡ የህወሃት ቡድን” የትግራይ ተወላጆችን ተልዕኮ አስፈጻሚ ሊያደርጋቸው እየጣረ በመሆኑ በእምቢተኝነት እንዲታገሉ ጥሪ ቀረበ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 27/2013 (ኢዜአ) የትግራይ ተወላጆች ህገ-ወጡ የህወሃት ቡድን ተልዕኮ አስፈጻሚ ሊያደርጋቸው እየጣረ በመሆኑ በእምቢተኝነት እንዲታገሉ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ትዴፓ) ጥሪ አቀረበ።
የትዴፓ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት ኢትዮጵያን የማተራመስ ተልዕኮን አንግቦ የሚንቀሳቀሰው ህገ ወጡ የህወሃት ቡድን አንድም ቀን ለትግራይ ህዝብ አስቦ አያውቅም።
የትግራይ ህዝብ ከጥቂት የህወሃት ህገ-ወጥ ቡድን ውጪ ታሪካዊ ጠላት የለውም ያሉት ዶክተር አረጋዊ፤ ህዝቡ ኢትዮጵያን ለማተራመስ የተያዘውን ዓላማ ማስፈጸሚያ ከመሆን ሊታቀብ ይገባል ነው ያሉት።
ቡድኑ በስልጣን ላይ እያለ እንኳን ከራሱ ጥቅምና ፍላጎት ውጪ የትግራይን ህዝብ የልማትና የዴሞክራሲ ፍላጎት ሲሰራ እንዳልነበር አስታውሰዋል።
በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት የህወሃት እጅ እንዳለበት የተናገሩት ሊቀመንበሩ ይህ ድርጊት ከተስፋ መቁረጥ የመነጨ ነው ብለዋል።
ተስፋ የቆረጠው ቡድን ጨርሶ እስኪደመሰስ ጥፋት ከማድረስ ወደ ኋላ የማይል በመሆኑ በየትኛውም አካባቢ ያሉ ዜጎች ነቅተው ሊጠብቁ ይገባል ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ የህወሃትን ሴራና በደል ጠንቅቆ ቢያውቅም፤ በሚደርስበት አፈናና ጫና ምክንያት በጭቆና ቀንበር ላይ ሲሰቃይ እንደነበርም ነው አጽንኦት የሰጡት።
የትግራይ ህዝብ ከህገወጡ የህውሃት ቡድን ውጪ ጠላት የለውም ያሉት ዶክተር አረጋዊ፤ መንግስት ህገወጥ ቡድኑ የሚያደርጋቸውን አላስፈላጊ ተግባራት በትዕግስት በማለፍ ለትግራይ ህዝብ ያለውን ወገንተኝነት ሲያሳይ መቆየቱን አስታውሰዋል።
ይሁንና ቡድኑ ዝምታን ከፍራቻ በመቁጠር ለትግራይ ህዝብም ሆነ ለአገሪቷ አለኝታና ፈጥኖ ደራሽ በሆነው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙ የቡድኑን ኢ-ሰብዓዊነት ማሳያ ነው ብለዋል።
በአገሪቷ እየተካሄደ ያለውን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማስቀጠል የትግራይ ህዝብ ከጸጥታ ሃይሎች ጋር በመተባበር ህገ-ወጥ ቡድኑን መመከት አለበት ብለዋል።
ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሆኑ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የህወሃትን አገር የማተራመስ ሴራ በአግባቡ በመገንዘብ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አዲስ አበባን ጨምሮ በትላልቅ ከተሞች ከህወሃት ተልዕኮ ተሰጥቷቸው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን መግለጹ ይታወሳል።