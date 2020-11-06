የግብርና ሚኒስቴር 11 ሚሊየን ብር የሚገመት የውሃ መሳቢያ ፓንፕ ድጋፍ አደረገ

አርባ ምንጭ፣ ጥቅምት 27/2013 (ኢዜአ) የግብርና ሚኒስተር ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን ለጋሞ ዞን ድጋፍ አደረገ።
የጋሞ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ አንደኛ ሽናሌ ዛሬ ለኢዜአ እንደተናገሩት ሚኒስቴሩ ለዞኑ ድጋፍ ያደረገው 16 ትላልቅ እና 72 አነስተኛ የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን ነው።
ፓምፖቹ በቀን እስከ 1 ሺህ 273 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም እንዳላቸው ገልጸዋል።
ትላልቅ ፓምፖቹ ሐይቆችና ወንዞች ላሉባቸው ለምዕራብ አባያ፣አርባ ምንጭ ዙሪያ እና ለከምባ ወረዳዎች እንደሚሰራጭ ጠቅሰው የተቀሩት ደግሞ በዞኑ ለተቀሩት ወረዳዎች እንደሚከፋፈል ተናግረዋል።
ከአጠቃቀም ጋር በተያያዘና በአገልግሎት ሂደት ሲበላሹ በራሳቸው መጠገን እንዲችሉ ለአርሶ አደሮች የክህሎት ስልጠና ይሰጣል ብለዋል።
በዞኑ እስካሁን በ67 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ አትክልትና ፍራፍሬ በመስኖ መልማቱን አመልክተው ፓምፖችን በመጠቀም ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚችል አስረድተዋል።
መንግስት ከፍተኛ ወጪ በማውጣት የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል ተብሎ የተገዙ በመሆናቸው አርሶ አደሩና የግብርና ባለሙያዎች በጥንቃቄና በባለቤትነት መንፈስ እንዲጠቀሙ አሳስበዋል።