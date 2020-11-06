በአፋር ክልል ሶስት ዞኖች የፖሊዮ በሽታ መከላከያ ክትባት ሊሰጥ ነው

ሰመራ፣ ጥቅምት 27 /2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ሶስት ዞኖች ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት የፖሊዮ በሽታ መከላከያ ክትባት ሊሰጥ መሆኑን የክልሉ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ ፡፡
በኢንስቲትዩቱ የማህበረሰብ ጤና አደጋዎች መከላከል ዳይሬክተር አቶ አብዱ አሊ ለኢዜአ እንደተናገሩት ክትባቱ ከህዳር 11/2013 ዓ.ም ጀምሮ ለአራት ተከታታይ ቀናት ይሰጣል፤ ከ644ሺ በላይ ህጻናት በ3ቱም ዞኖች እንደሚከተቡም ይጠበቃል ።
የፖሊዮ ቫይረስ የህጻናትን እጅና እግር የሚያሽመደምድ ብሎም ለሞት የሚዳርግ ተላላፊ በሽታ ነው ብለዋል።
በአጎራባች አካባቢዎች የበሽታው ምልክት በመታየቱ አዋሳኝ በሆኑ የአፋር ክልል ሶስት ዞኖች የፖሊዮ መከላከያ ክትባት መስጠት ማስፈለጉን ገልጸዋል።
በክልሉ ገቢ-ረሱ፣ አውሲ-ረሱ እና ሃሪ ረሱ ዞኖች ሁሉም ወረዳዎች ለሚገኙ ህጻናት ክትባቱን ለመስጠት አስፈላጊ የሆኑ የቅድመ-ዝግጅት ስራዎች እየተከናወነ ነው ብለዋል።
ክትባቱም በጤና ባለሙያዎች ቤት ለቤት እንደሚሰጥና ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ሁሉንም ህጻናት እንደሚያካትት አስታውቀዋል።
በክትባቱ ስራ ከ1 ሺህ 300 በላይ የጤና ባለሙያዎች እንደሚሳተፉና የህብረተሰብ ቅስቀሳና አስተምህሮ ስራዎች በበጎ ፈቃደኞች እንደሚከናወን ተመልክቷል።
ቤት ለቤት በሚሰጠው ክትባት ወላጆችና አሳዳጊዎችም ህጻናቱ ከዚህ በፊት ቢከተቡም ባይከተቡም ከወዲሁ በመዘጋጀት በወቅቱ እንዲያስከትቡ ዳይሬክተሩ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡