ኢትዮጵያና እሥራኤል የፓርላማ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር ተስማሙ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 27/2013(ኢዜአ) ኢትዮጵያና እሥራኤል የፓርላማ ለፓርላማ ግንኙነታቸውን ወደላቀ ደረጃ ለማድረስ ተስማሙ።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ የእሥራኤል የደህንነት ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ይቫርካን ጋር ዛሬ ተወያይተዋል።
የኢትዮጵያና እሥራኤል ሕዝቦች በደም የተሳሰሩና ታሪካዊ ግንኙነት እንዳላቸው በውይይታቸው አንስተዋል።
የሁለቱ አገሮች የፓርላማና ሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት በሚያጠናክሩባቸው ጉዳዮች ላይም መክረዋል።
አፈ-ጉባዔ ታገሰ አገሮቹ በሕዝብ ለሕዝብ፣ በፓርላማና በሌሎች የትብብር መስኮች ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር መሰራት አለበት ብለዋል።
ለምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች በእሥራኤል ስልጠና በሚሰጥበት ሁኔታ ላይም አፈ-ጉባዔው ገለጻ አድርገዋል።
ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ይቫርካን በበኩላቸው አገራቸው ከኢትዮጵያ ፓርላማ ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከር እንደምትፈልግ ገልጸዋል።
ፓርላማዎቹ በትብብር የሚሰሩበትን ዕድል ለመፍጠር የፓርላማ ቡድን ለማቋቋም መስማማታቸውንም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ የፓርላማ ቡድን ለማቋቋም ዝግጁ መሆኗን አፈ-ጉባዔ ታገሰ አረጋግጠዋል።
ባለሥልጣናቱ የዜጎችን ሕይወት ለመቀየር በልማት፣ በቴክኖሎጂና ምጣኔ ሃብት የትብብር መስኮች በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይም መክረዋል።
ምክትል ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ እያደረጉት ባለው ጉብኝት የሁለቱ አገሮች ግንኙነትን በሚጠናከርባቸው መንገዶች ላይ ከመንግሥት ባለስልጣናትጋር መክረዋል።