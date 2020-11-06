መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የጀመረው መንገድ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል -የነገሌ ከተማ ነዋሪዎች

ነገሌ ጥቅምት 27/2013 (ኢዜአ) መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የጀመረው መንገድ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ በነገሌ ከተማ ነዋሪዎች ገለፁ።
“ለስልጣን ሲባል የሀገር ሉአላዊነትን በሚጠብቅ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸም ህዝብና ሀገርን መናቅ ነው” ሲሉ ነዋሪዎቹ ለኢዜአ ተናግረዋል ።
በነገሌ ከተማ ነዋሪዎች መካከል የጉጂ ዞን ሸሪአ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና የሀገር ሽማግሌ ሼህ ከድር አብዱራህማን እንደገለጹት በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ በገዛ ወገኖቹ የተፈጸመው ጥቃት አሳዝኗቸዋል።
“የሰራዊቱ አባላት ከሁሉም ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የተውጣጡ ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችንና ወገኖቻችን በመሆናቸው ጥቃቱ አይገባቸውም ነበር” ብለዋል፡፡
አለመግባባትን በድርድርና በውይይት መፍታት ሲቻል በራስ ወገን ላይ ጥቃት እስከመፈጸም መድረስ አሳፋሪ ነው” ያሉት ሼህ ከድር በሰራዊቱ ላይ የተፈጸመው ጥቃት “በብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ እንደተፈጸመ የሚቆጠር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል ምእራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንጹሀን ወገኖቻች ላይ የተፈጸመው ጥቃትም ከማን አለብኝነት የተነሳ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
ወንድም ወንድሙን በመግደል ስልጣን ለመያዝ የሚፈጸምን ጥቃት ለማስቆም በመንግስት የተጀመረው የህግ ማስከበር መንገድ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አመላክተዋል ።
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ መኮንን ይልማ ከብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተውጣጣው የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ ሳይጠበቅና ሳይታሰብ የደረሰው ጥቃት አሳዛኝና አሳፋሪ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢ እየደረሰ ያለውን ብሄር ተኮር ጥቃት ለማስቆም መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል፡፡
“ከፖለቲካ ከዘርና ከሀይማኖት ገለልተኛ ሆኖ ሀገርን በሚጠብቅ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸም ህዝብን መናቅና ሀገርን ማዋረድ ነው” ብለዋል፡፡
መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር በትእግስት፣ በጥበብና በብልሀት የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል ።