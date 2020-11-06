ህውሃት በከተሞች ላይ ጥፋት እንዲፈጽሙ ያሰማራቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው- ፌዴራል ፖሊስ

አዲስ አበባ ጥቅምት 27/2013 (ኢዜአ) ጽንፈኛው የህውሃት ቡድን አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ጥፋት እንዲፈፅሙ ያሰማራቸው የጥፋት ሃይሎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት አካባቢውን እንዲጠብቅም ጥሪ ቀርቧል።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንደሻው ጣሰው በሰጡት መግለጫ የተጀመረውን አገራዊ ለውጥ ተከትሎ ባለፉት ሁለት ዓመታት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተለያዩ ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
በለውጡ ከጸጥታ አካላት ሪፎርም ባለፈ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ለረጅም ጊዜ ተጓተው የነበሩ ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እንዲፋጠን መደረጉንም ጠቅሰዋል።
ይሁንና ለውጡን የማይፈልጉ ቡድኖች በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የዜጎች ሞት እና መፈናቀል እንዲከሰት ሲሰሩ መቆየታቸውን አብራርተዋል።
በእነዚህ እኩይ ተግባራት መፈጸም ደግሞ በአንድም ሆነ በሌላ የህወሃት እጅ እንዳለበት ፌዴራል ፖሊስ አረጋግጧል ብለዋል።
የህወሃት ጽንፈኛ ቡድን ከኦነግ ሽኔ ጋር በመቀናጀት ህገ ወጥ ምርጫ ከማድረግ ባለፈ ኢትዮጵያዊያን በዘር እንዲሁም በሃይማኖት እንዲከፋፈሉ ከፍተኛ ስራ ሲያከናውን እንደነበረም ነው ያስረዱት
የፌዴራል ፖሊስ አገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች ተሰማርቶ ህዝብ የሚጠቀምባቸውን ተቋማት በመጠበቅና የህብረተሰቡን ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ተግባር እያከናወነ መሆኑንም አስረድተዋል።
ፌዴራል ፖሊስ በትግራይ ክልል የተሰጠውን ተልዕኮ እያከናወነ ባለበት ወቅት የህወሃት ጽንፈኛ ቡድን ያደራጀው ሃይል ድንገተኛ ጥቃት እንዳደረሰበት ተናግረዋል።
በተጨማሪ ጽንፈኛ ቡድኑ የፌዴራል ፖሊስ ሲጠብቃቸው በነበሩ የህዝብ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ዝርፊያ ማከናወኑንም ገልጸዋል።
አሁን ላይ የፌዴራል ፖሊስ አባላቱ ከተቃጣባቸው ጥቃት ራሳቸውን በመከላከልና ከሌሎች የጸጥታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ መሆኑንም ነው የጠቆሙት።
የትግራይ ክልል ነዋሪዎች የጽንፈኛ ቡድኑ በፖሊስ አባላቱ ላይ ያደረሰውን ጥቃት በመከላከል ረገድም የሚያስመሰግን ተግባር እንዳከናወኑ በመጥቀስ።
የጥቃቱን መክሸፍ ተከትሎ የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን አዲስ አበባን ጨምሮ በትላልቅ ከተሞች ላይ ጥፋት ለማድረስ የተለያዩ ግለሰቦችን ማሰማራቱንም ነው ያነሱት።
በመሆኑም ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የጥፋት ተልዕኮ የተሰጣቸው ግልሰቦችን በቁጥጥር ስር እያዋለ እንደሚገኝ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።
ባለፉት ጥቂት ቀናትም በፎቶ ሾፕ ጭምር የታገዙ የተለያዩ የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች እየተሰራጩ መሆኑንም ተናግረዋል።
የሰሜን እዝ የፌዴራል ፖሊስ አባላት እጃቸውን ሰጥተው ከአጥፊው ሃይል ጋር በጋራ መሆናቸውን የሚገልፅ የሀሰት መረጃ መሰራጨቱንም ለአብነት አንስተዋል።
ሰራዊቱ ራሱን ተከላክሎ አሁን ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልጸው፤ ህብረተሰቡም ከመንግስት በየጊዜው የሚሰጡ መረጃዎችን በመከታተል ከሀሰት ፕሮፓጋንዳ እራሱን እንዲጠብቅ መክረዋል።
የህብረተሰቡ ጸጥታ ችግር ምልክቶች ሲያጋጥሙት ለአካባቢው የጸጥታ አካል ወይም በተለያዩ ጊዜያት ይፋ በሆኑ የፖሊስ አድራሻዎች እንዲጠቁም ጥሪ አቅርበዋል።
ህብረተሰቡ ባለፉት ሁለት ቀናት ብቻ ከ1 ሺህ 500 በላይ ጠቃሚ የስልክ ጥቆማዎችን ለፖሊስ አድርሷል ብለዋል ኮሚሽነር ጀነራሉ።