የጥፋት ኅይሎችን ሴራ በመከላከል ሰላምን ማስጠበቅ ይገባል- የደቡብ ብልፅግና ፓርቲ

ሐዋሳ፣ ጥቅምት 27/2013 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ የጥፋት ኅይሎችን ሴራ በመከላከል ሰላምን በንቃት እንዲያስጠብቅ የደቡብ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ጥሪ አቀረበ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ ለኢዜአ እንደገለጹት ህወሐት ሀገር የማፍረስ ተልዕኮ በማንገብ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጽሟል።
“የጥፋት ኅይሉን ሀገር የማፍረስ ተልዕኮ በተደራጀና በተቀናጀ አግባብ መመከትና ማክሸፍ በሚገባን ወቅት ላይ እንገኛለን” ብለዋል።
በክልሉ በየደረጃው የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍልና አመራሩ የጥፋት ኅይሉን ሴራ በመከላከል ሰላምን በንቃት እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል ።
በተለይም በየደረጃው ያለው አመራር የአካባቢ ሰላም እንዲጠበቅና የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች እንዲሳለጡ ከምንጊዜውም በላይ የመሪነት ሚናውን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
“የክልሉ ወጣቶችም ለአገር ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ልማት መረጋገጥ ትልቁን ድርሻ የምትወጡበት ወቅት በመሆኑ ከመንግስትና ጸጥታ ኅይሉ ጎን በመሰለፍ አካባቢያችሁን በንቃት ልትጠብቁ ይገባል’ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል ።
ሴቶች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ አርሶና አርብቶ አደሮች፣ የፀጥታ አካላት፣ ምሁራን፣ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የሠላምና የደህንነት ስጋቶችን ነቅተው እንዲጠብቁ ጥሪ አቅርበዋል።
“የአፍራሽ ኅይሎችን ድርጊት በመቃወም፣ በማጋለጥና በመከላከል ከመንግስትና መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን የገጠመንን ፈተና ልንሻገር ይገባል” ብለዋል።
“ሰላማችን በእጃችን ነው” ያሉት አቶ ጥላሁን ልዩነቶችን በማቻቻል በነቃ ተሳትፎ ሰላምን ማስጠበቅ እንደሚገባ አስታውቀዋል ።