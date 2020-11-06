የህወሓት ቡድንን ሴራ ለማክሸፍ ህዝቡ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ ጥሪ ቀረበ

ባህር ዳር፣ ጥቅምት 27/2013(ኢዜአ) የህወሓትን ቡድን ሴራ ለማክሸፍ ህዝቡ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ የድርሻውን እንዲወጣ የአማራ ክልል ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ጥሪ አቀረበ።
የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የህወሓት ቡድን የሃገሪቱን ሰላም ሲነሳና ህዝቦችን እርስ በእርስ ሲያጫርስ የኖረ ዘራፊ ሃይል ነው ብለዋል።
ይህ ቡድን ከቀደመው የሴራ ጥፋቱ ሳይማርና ሳይፀፀት ይባስ ብሎ የሃገር ደጀን የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ከኋላ ሆኖ በመውጋት ጠላትነቱን በግልፅ ማሳየቱን አውስተዋል።
ቡድኑአሁንም እንደቀደመው ሁሉ ኦነግ ሸኔንና ሌሎች ተላላኪዎችን ወደ መሃል ሃገር በመላክ ሽብር ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑ እንደተደረሰበትም ተናግረዋል።
የጦር መሳሪያ በተለያዩ አካባቢዎች እንዲገባ በማድረግ ችግር እንዲፈጠር እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለዚህም ማህበረሰቡ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
የትህነግ ቡድን ለዘመናት ያደርስ በነበረው ጭቆና በደል የተነሳ የክልሉ የታጠቀም ሆነ ያልታጠቀ ሃይል በስሜት ወደ ግጭቱ ለመሄድ የሚደረገው እንቅስቃሴም መቆም እንዳለበት አሳስበዋል።
መንግስት አስፈላጊና ተገቢ በሆነ ጊዜ ጥሪዎችን የሚያቀርብ መሆኑን ጠቅሰው፤ እስከዚያው ግን አካባቢን በመጠበቅ መተባበርና ጥሪ እስኪደረግ በትዕግስት መጠበቅ እንደሚገባ ተናግረዋል።
በዚህ ሃገር በየትኛውም አካባቢ የሚነሳው ግጭትም ሆነ ሞት ድንጋዩን የሚያቀብለው ትህነግ ነው ያሉት አቶ ግዛቸው፤ አሁን ላይ የተጀመረው ዘመቻ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል።
ለዚህም የክልሉ የፀጥታ ሃይል የመከላከያ ሠራዊቱን በማገዝ የበኩሉን እየተወጣ መሆኑን አመልክተው እገዛውም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ወገን የሆነው የትግራይ ህዝብ ለዘመናት ከትክሻው ሳይወርድ እየበደለው ያለውን የትህነግ ቡድን እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በመቃወምም ታሪካዊ ሃላፊነቱን እንዲወጣ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የትህነግ ቡድንን ስርዓት ለማስያዝ በሚደረገው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ የኋላ ደጀን ሆኖ ድጋፍ በማድረግ ለውጤታማነቱ የበኩሉን እንዲወጣም ዋና ዳይሬክተሩ ጥሪ አቅርበዋል።