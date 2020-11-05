በጅማ ከተማ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች የተገኘባቸው 26 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ጅማ ጥቅምት 26/2013 (ኢዜአ) በጅማ ከተማ ዛሬና ትናንት በተደረገ ፍተሻ የተለያዩ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች የተገኘባቸው 26 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማዋ ፖሊስ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽን ዲቪዚዮን የሚዲያ ዘርፍ ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ገዛኸኝ አውግቸው እንደገለጹት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት በከተማዋ ትናንት ቤት ለቤት በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ሰባት የተለያዩ ሽጉጦች፣ 73 ፡ጥይቶችና ሰባት የጥይት ካርታዎች ተገኝተዋል።
እንዲሁም አምስት ሲም ካርዶች ፣አምስት ማህተሞች ፣ አምስት የሺሻ ማጨሻ ዕቃዎችና በርካታ ባለስለት መሳሪያዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏል ብለዋል።
በተመሳሳይ ዛሬ በተደረገ ፍተሻ ደግሞ ሶሰት የተለያዩ ጠብመንጃዎች፣ ሁለት ሽጉጦች፣ 108 ተተኳሽ ጥይቶችና አንድ የጦር ሜዳ መነጽር መገኘቱን አመልክተዋል።
በተጨማሪም ሶሰት የተለያዩ አገራት ፖስፖርቶች ፣ አምስት የባንክ ሂሳብ ደብተሮችና 16 የሺሻ ማጨሻ ዕቃዎች ፖሊስ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ዋና ኢንስፔክተር ገዛኸኝ አስረድተዋል።
ህገወጥ መሳሪያዎችና ሌሎችም እቃዎች የተገኘባቸው 26 ተጠርጣሪዎች ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገባቸው መሆኑን አስታውቀዋል።
በቀጣይም የፀጥታ ሀይሉና ሕብረተሰቡ ህገ ወጥ ተግባራትን ለማጋለጥ እያደረጉ ያሉት ትብብርና ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ዋና ኢንስፔክተሩ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።