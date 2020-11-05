የሃይማኖት አባቶች የተማሪዎች መጠነ ማቋረጥ እንዳይጨምር ማገዝ አለባቸው — ትምህርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ጥቅምት 26/2013 (ኢዜአ) የሃይማኖት አባቶች ወደ ትምህርት ገበታቸው የተመለሱ ተማሪዎች መጠነ ማቋረጥ እንዳይጨምር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የትምህርት ሚኒስቴር ጠየቀ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮችም ለኮቪድ-19 ተጋላጭ ባልሆነ መንገድ የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲካሄድ ግንዛቤ እንደሚፈጥሩ ገልፀዋል።
ሚኒስቴሩ ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሃይማኖት ተቋማት አመራሮች ጋር ተማሪዎች ወደ ትምህርት ተቋማት መመለሳቸውን ተከትሎ የሁለት ቀናት የምክክር መድረክ እያካሄደ ነው።
የሚኒስቴሩ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ወይዘሮ ሐረጓ ማሞ እንዳሉት፤ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት የተነሳ ለስምንት ወራት የተቋረጠው ትምህርት ዳግም ሲከፈት ተማሪዎችን ለሥነ ልቡና ጉዳት የዳረጉ ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ ቀውሶች ተስተውለዋል።
ከነዚህም መካከል ሴቶች ለጋብቻ መዳረግ፣ ለጾታዊ ጥቃት መጋለጥ እንዲሁም ሌሎች ተማሪዎች ወደ ግብርና ስራዎች በመሰማራታቸው ወደ ትምህርት ገበታቸው ያለመመለስ ችግሮች እንዳጋጠሙ ገልጸዋል።
ችግሮቹን በማቃለል መጠነ ማቋረጥን ለመቀነስ ከማህበረሰቡ ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸው የሃይማኖት አባቶች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ሚኒስቴሩ ከሃይማኖት ተቋማት ጋር መስራት እንደሚፈልግ ተናግረዋል።
የሃይማኖት አባቶች በወላጆች ዘንድ በጎ ተጽዕኖ በማሳደር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ወይዘሮ ሃረጓ ጠይቀዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን እንዳስከተለ የገለጹት የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችም፤ የልጆች ወደ ትምህርት ቤት መመለስ የችግር ተጋላጭነታቸውን እንደሚቀንስ ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ በጤና ሚኒስቴር የተሰጡ የኮቪድ-19 መመሪያዎች መሰረት ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ልጆችን ማስተማር እንደሚገባ ተናግረዋል።
ለዚህ ደግሞ ህብረተሰቡን በማንቃትና ግንዛቤ በመፍጠር በየእምነት ተቋማትና ትምህርት ቤቶች በመዘዋወር እንደ ሃይማኖት አባቶች ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።