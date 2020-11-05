ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ጠንክረው እንዲሰሩ ጥሪ ቀረበ

ዲላ ጥቅምት 26/2013 (ኢዜአ) ወጣቶች ክልላዊና ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታን በመረዳት የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ጠንክረው እንዲሰሩ የደቡብ ክልል ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ኃላፊ ጥሪ አቀረቡ።
በጌዴኦ ዞን በወጣቶች የስራ ፈጠራ ላይ ያተኮረ የስብዕና ግንባታ /ማይንድ ሴት/ ስልጠና ተሰጥቷል።
የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ አስቴር ከፍታው በስልጠናው ወቅት እንዳሉት የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ችግር መቃለል ለዘላቂ ሰላም ዋስትና ነው።
በዚህ ረገድ በጌዴኦ ዞን ለሚገኙ ወጣቶች የስራ ፈጠራ ላይ የተኮር የስብዕና ግንባታ ስልጠና መዘጋጀቱ የጎላ አስተዋፅኦ እንዳለው ገልጸዋል።
እስካሁን የክልሉ ወጣቶች በሠላም ግንባታ ግንባር ቀደም ሚናቸውን እየተወጡ ይገኛሉ ያሉት ኃላፊዋ በተለይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመከላከልና በክረምት በጎ ፍቃድ አግልግሎት ያበረከቱት አስተዋጾ የላቀ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ወቅት ወጣቶች ክልላዊና ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታን በመረዳት የአካባቢያቸውን ሰላም ለማስጠበቅ ጠንክረው እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የወጣቶች የስብዕና ግንባታ ለዴሞክራሲ ስርዓት ጉልህ ሚና ይጫወታል ያሉት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፀሃይ ወራሳ ናቸው።
ስብዕናው የተገነባ ወጣት ከራስ አልፎ ለሌሎችም እንደሚተርፍ ገልጸው ወጣቱ የለውጡ ተዋናይ በመሆኑ በመልካም ስብዕና የመገንባቱ ጉዳይ በልዩ ትኩረት ሊመራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የስልጠናው ተሳታፊዎች በበኩላቸው በስልጠናው ህልማቸውን ዕውን ለማድረግ መሆን ያለበትን ዋጋ በመክፈል ለመሰራት እንዳነሳሳቸው ገልጸዋል።
በዲላ ከተማ ለአንድ ቀን በተዘጋጀው ስልጠና ከጌዴኦ ዞን ፣ወረዳና ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ ወጣት አደረጃጀቶችና አመራሮች ተሳትፈዋል።