በዕውቀትና በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ ጥናቶች ለፀረ ሙስና ትግሉ ጉልህ ሚና ይኖራቸዋል

አዲስ አበባ ጥቅምት 26 /2012 (ኢዜአ) በእውቀት ላይ የተመሰረተ የፀረ ሙስና ትግል ለማካሄድ የጥናትና ምርምር ሚና ከፍተኛ መሆኑን የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
ኮሚሽኑ እያስጠናው ያለውን 3ኛ አገር አቀፍ የሙስና ቅኝት የሙከራ ጥናት በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል።
ኮሚሽኑ የ10 ዓመት ስትራቴጂያዊ ዕቅድ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱንም ምክትል ኮሚሽነር ወዶ አጦ ገልፀዋል።
ስትራቴጂውን ከግብ ለማድረስ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል የሚያግዙ ጥናቶችን በማካሄድ እምነት የሚጣልበት ተቋም ለመሆን ይሠራልም ብለዋል፡፡
በኮሚሽኑ የሚካሄዱት ጥናቶች በዕውቀትና በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው ለፀረ ሙስና ትግሉ ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑን ነው የጠቆሙት፡፡
በሙከራ ጥናት የተጀመረው ሶስተኛው አገር አቀፍ ጥናት በአገሪቷ የሚስተዋሉ የሙስና ዓይነቶችና መንስኤዎቻቸውን መለየት የሚያስችል እንደሆነ ጠቁመው ለሙስና ተጋላጭ የሆኑ ሴክተሮችና ተቋማትን በመለየት ሙስና በምን ያህል ስፋትና ደረጃ እንደሚገኝ ታውቆ የእርምት እርምጃ ለመውሰድ ይረዳል ብለዋል፡፡
ፍሮንታይን በተባለ ተቋም ተመራማሪና የሙከራ ጥናት አቅራቢ የሆኑት ዶክተር ትንሣኤ ታምራት የሙከራ ጥናቱ በአዲስ አበባ እንዲሁም በኦሮሚያ፣ በደቡብና በአፋር ክልሎች ትኩረት አድርጎ መካሄዱን ገልጸዋል።
ጥናቱ በእነዚህ አካባቢዎች እንደማሣያ 318 ቦታዎችን መሸፈኑን የገለጹት ተመራማሪው በጥናቱ መሰረት የሙስና ችግሮች መኖራቸው ተመላክቷል ብለዋል፡፡
የሙከራ ጥናቱ የትኞቹ ተቋማት ለሙስና ተጋላጭ መሆናቸው የታየ በመሆኑ በዋናው ጥናት ተኩረት ይደረግባቸዋል ሲሉ ሃሳባቸውን ሰጥተዋል፡፡ ያም ሆኖ የተሰራው የሙከራ ጥናት በመሆኑ ድምዳሜ ላይ መድረስ እንደማይቻል ነው የተናገሩት፡፡
አስተያየታቸውን የሰጡ የውይይቱ ተሣታፊዎችም ኮሚሽኑ በአገሪቷ የሚስተዋለውን የሙስና ሁኔታ ለማጥናት መዘጋጀቱን እንደሚደግፉ ተናግረዋል፡፡ ዜጎች በሙስና መከላከሉ ዙሪያ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ መደረጉንም አድንቀዋል፡፡
ዋናው ጥናት ሲሰራ የንግድ እንቅስቃሴ የሚመለከታቸውን ተቋማትና የትራንስፖርት ሴክተሩን ማካተት እንደሚገባም አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል፡፡
በሙስናና ብለሹ አሰራር ዙሪያ የሚሰራው 3ኛው አገር አቀፍ ጥናት በሁሉም የአገሪቷ ክልሎች እንደሚካሄድ ተገልጿል።