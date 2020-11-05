የሀገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ግዳጁን በተለያዩ አቅጣጫዎች በውጤታማነት እያከናወነ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 26/2013(ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ግዳጁን በተለያዩ አቅጣጫዎች በውጤታማነት እያከናወነ መሆኑን የጦር ሃይሎች ምክትል ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ።
የትግራይ ክልል ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በዛሬው እለት በሰጡት መግለጫ ባለፈው ማክሰኞ ምሽት በሰሜን እዝ ላይ ህወሓት ያስታጠቃቸው ሃይሎች ድንገተኛ ጥቃት ማድረሳቸውን ተናግረዋል።
ሰራዊቱ ባለፉት ሁለት አስርታት የአገሩን ዳር ድንበር በማስጠበቅና የህዝቡን ሰላም በማረጋገጥ ተግባር ላይ መሆኑ ይታወቃል።
ሆኖም ባለፈው ማክሰኞ ባልጠበቀው ሁኔታ ከራሱ ወገኖች ለእኩይ አላማ በተዘጋጁ ሃይሎች ጥቃት የተፈጸመበት ሰራዊቱ ጥቃቱን በፍጥነት መክቶ አሁን ላይ ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልጸዋል።
በህወሃት ተገዶ ወደ ውጊያ የገባው የትግራይ ልዩ ሃይልም ወደ ጎረቤት አገር በመሸሽ ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል ጄኔራል ብርሃኑ።
የኢፌዴሪ መከላከያ ሃይልም ተልእኮውን በተለያዩ አቅጣጫዎች በስኬት እየተወጣ መሆኑን ገልጸው፤ ህዝቡም ድጋፍ እያደረገለት መሆኑን ጠቁመዋል።
ዘመቻውንም ፅንፈኞችን በመለየትና የህዝቡን ደህንነት ባስጠበቀ መልኩ በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የህዝቡ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የጠየቁት ምክትል ኢታማዦር ሹሙ የትግራይ ወጣቶችም ለፅንፈኛው ሃይል መጠቀሚያ በመሆን ህይወታቸውን ማጣት እንደሌለባቸው አሳስበዋል።