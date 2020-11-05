ለተማሪዎች የኮሮና መከላከያ ቁሶችን ድጋፍ ለማድርግ እየሰራ ነው–አ/አ ወጣቶች ማህበር

አዲስ አበባ ጥቅምት 26/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ለከተማዋ ተማሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና የሳኒታይዘር ድጋፍ ለማድርግ የሚያስችል ገንዘብ ለማሰባሰብ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
በእዚህም 54 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ መታቀዱን የገለጸው ማህበሩ፣ በከተማዋ በሚገኙ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ለ20 ቀናት የሚቆይ ኩፖን የመሸጥ ሥራ በቅርቡ እንደሚ ጀምር አስታውቋል።
ለድጋፉ የሚሰበሰበው ገንዘብ ለአዲስ አበባ ትርስት ፈንድ ገቢ የሚድረግ ሲሆን ፣ ይህም በዋናነት በአዲስ አባባ እና በከተማዋ ዙሪያ ለሚገኙ 750ሺህ ተማሪዎች የጭንብልና የሳኒታይዘር መግዣ እንደሚውል ተመላክቷል።
የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወጣት ገዛኽኝ ገብረማሪያም እንዳለው ገንዘቡ የሚሰባሰበው መንግስት አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች ምግብ፣ የደምብ ልብስ እንዲሁም የአፍና አፍጫ መሸፈኛ ለማቅረብ እያደረገ ያለውን ጥረት ለመደገፍ ያለመ ነው ብሏል።
የአንድ ኩፖን ዋጋ 150 እስከ 250 ብር በመሆኑ ሁሉም ኩፖን በመግዛት የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርቧል።
በተለይ የመንግስት የልማት ድርጀቶች፣ ባንኮች፣ የንግዱ ማህበረሰብና ህብረተሰቡ ተማሪዎችን ለመደገፍ በማህበሩ በኩል የሚሸጠውን ኩፖን በመግዛት ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቋል።
በድጋፍ ማሰባሰብ መረሃግብሩ ላይ ለሚሳተፉ 125 ወጣቶች የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉላቸውም ወጣት ገዛኽኝ አስገንዘቧል።
እንደወጣቱ ገለጻ ገንዘብ የማሰባሰብ ሥራ እየተከናወነ ያለው የአፍና አፍጫ መሸፈኛ ጭንብልና ሳኒታይዘር የመግዛት አቅም የሌላቸው ተማሪዎች ለኮሮናቫይስ እንዳይጋለጡ በማሰብ ነው።
ማህበሩ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስችሉ ግብአቶች ለተማሪዎች በዝቅተኛ ዋጋ እንዲቀርቡ ለማድረግ ከአምራች ድርጅቶች ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑንም የማህበሩ ፕሬዚዳንት አክሎ ገልጿል።
ድጋፉን በአግባቡ ለማሰባሰብ ሰላም ወሳኝ በመሆኑ በተለይ ወጣቶች አካባቢያቸውን ነቅተው እንዲጠብቁ አሳስቧል።
የአገርና የህዝብን ሰላም የሚያደፈርሱ ድርጊቶች ሲያጋጥማቸውም መረጃዎችን ለሚመለከተው አካላት ፈጥኖ በማድረስ የድርሻቸውን እንዲወጡም ነው ወጣት ገዛኽኝ ያስገነዘበው ።