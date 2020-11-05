ሕወሐት የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመውን ጥቃት እናወግዛለን—የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች

ነቀምቴ ጥቅምት 26/2013 (ኢዜአ) ህወሃት በትግራይ በሚገኘው የኢፌዴሪ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመውን ጥቃት እንደሚያወግዙ የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
ጥቃቱ በሰራዊቱ ላይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደተፈጸመ እንቆጥረዋለን ሲሉ ነዋሪዎቹ ድርጊቱን ኮንነዋል ።
በከተማው ቀበሌ 05 ነዋሪ አቶ ሀብታሙ ዮሴፍ በሰጡት አስተያየት የሀገር መከላከያ ሠራዊት የመላው ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች አገልጋይ እንጂ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ተልዕኮ ፈፃሚ አይደለም።
“በወታደራዊ ካምፑ ላይ የተፈፀመው ጥቃት በሠራዊቱ ላይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የተደፈጸመ ነው” ብለዋል ።
መንግሥት ለትግራይ ሠላማዊ ሕዝብ ጥንቃቄ እያደረገ የጥፋት ኃይሎችን ለይቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል ።
ሕወሐት በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሠራዊት ካምፕ ላይ ያደረሰው ጥቃትና የዝርፊያ ሙከራ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው ሀገርን የመካድ ወንጀል ነው” ያሉት ደግሞ የከተማው ቀበሌ 03 ነዋሪ አቶ ሙሉጌታ ቢራቱ ናቸው፡፡
“ሕወሐት ኢትዮጰያን ለማተራመስ ባለው ፍላጎት በአገሪቱ የተለያዩ አከባቢዎች ባሰለጠናቸውና ባስታጠቃቸው ኃይሎች በንጹሃን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ጭፍጨፋ ሳያበቃ በአገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈፀሙ በተጨባጭ የአገሪቱ ሕዝቦች ዋነኟ ጠላት ያደርገዋል” ብለዋል ።
መንግሥት ተገቢውን እርምጃ ሊወስድበት እንደሚገባ ገልጸዋል ።
የሀገርን ዳር ድንበር በመጠበቅ ላይ በሚገኘው መከላከያ ሠራዊት ላይ ጥቃት የፈጸሙ የደም ነጋዴዎች እኩይ ተግባርን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማሶገድ ይገባል” ያሉት ደግሞ በከተማው የቀበሌ 04 ነዋሪና የሕግ ባለሙያ አቶ ዳዊት ተመስገን ናቸው፡፡
በመቀሌ የመሸገው ግዞተኛ የሕወሐት ቡድን ኢትዮጵያን ለማተራመስ ቆርጦ የተነሳ በመሆኑ መንግሥት የሚመጥነውን እርምጃ በመውሰድ ሕዝቡን ከስጋት ማውጣት እንደሚጠበቅበት አስገንዝዋል ።