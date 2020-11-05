አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 26/2013(ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት 3ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው።
ከምክር ቤቱ የዛሬ አጀንዳዎች መካከል ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርአቱን ከአደጋ ለመከላከል በሚኒስትሮች ምክር ቤት በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ማፅደቅ ይሆናል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ አባላትን ለመሰየም የሚቀርብለትን የውሳኔ ሃሳብም ምክር ቤቱ እንደሚያፀድቅ ይጠበቃል።
የኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትናንትናው እለት በትግራይ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወቃል።
ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጀው መንግሥት የሀገርን ሰላምና ሕልውና እንዲሁም የዜጎችን ደህንነት በማረጋገጥ ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ነው።
ዓዋጁ ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን ዓዋጁን የሚያስፈፅም በኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተወጣጡ አባላት ያሉት ግብረኃይል ተቋቁሟል።