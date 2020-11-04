ኀብረተሰቡ የአካባቢውን ሠላም ለማስጠበቅ ለፀጥታ አካላት ድጋፍ ማድረግ አለበት … ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 25/2013(ኢዜአ) ኀብረተሰቡ የአዲስ አበባን ብሎም የአካባቢውን ሠላም ለማስጠበቅ ለፀጥታ አካላት ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሳሰቡ።
ምክትል ከንቲባዋ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ የከተማዋ ሕዝብ ሳይደናገጥ ተረጋግቶ ስራውን እንዲሰራና የተለየ እንቅስቃሴ ሲመለከት ለፀጥታ አካላት ሪፖርት እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
ሕዝቡ ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፉን መስጠትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የየአካባቢውን ጸጥታ መጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል።
በሆቴሎች የሚከራዩ ሰዎችን ማንነት የሚገልፅ መታወቂያ መያዝ፣ አጠራጥሪ ነገር ሲያጋጥም በአካባቢው ለሚገኝ ፖሊስና የጸጥታ አካል ማሳወቅ እንደሚገባም አስታውሰዋል።
የውጭ አገር ዜጎች ፓስፖርቶችን በአግባቡ ኮፒ በማድረግ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ፤ አከራዮች ቤታቸውን ለማን እንደሚያከራዩ ጠንቅቀው ማወቅ አንዳለባቸውም አሳስበዋል።
የተለያዩ አደረጃጀቶች ከህዝቡና ከጸጥታ አካሉ ጋር በመሆን የከተማዋን ሠላም የማስከበር ኃላፊነታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋልም ብለዋል።
የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት አባላት፣ የታክሲ ተራ አስከባሪዎችና የጫኝና አውራጅ ማህበራት፣ የፓርኪንግ ሰራተኞች፣ የሀይማኖት ተቋማትና የብሎክ አደረጃጀት ኮሚቴዎችም እንዲሁ።
የከተማ አስተዳደሩ የሕዝቡን ሠላም ለማረጋገጥ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተቀናጅቶ ወደ ስራ መግባቱን የገለፁት ምክትል ከንቲባዋ፤ ለፌዴራልና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ሪፖርት ማድረጊያ ስልክ ቁጥሮችን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ይፋ አድርጓል ብለዋል።